Les emballages flow pack : personnalisation, innovation et développement durable

Les produits sont encore plus esthétiques et mis en valeur lorsqu’ils sont commercialisés dans des emballages flow pack. Ces derniers sont en effet présenté sous une diversité de personnalisation et des innovations sont de plus en mis en place par les entreprises qui les confectionnent. L’engouement qui se remarque autour de ces types d’emballage se justifie certainement par leur développement durable.

Flow pack, des emballages personnalisables

Les emballages flow pack sont disponibles en petites et grandes tailles en fonction de vos besoins. Ils ont par la même occasion la possibilité d’être personnalisés. Vous avez juste à mettre des mots sur le modèle de packaging que vous désirez, la touche personnelle que vous voulez ajouter pour vous démarquer.

L’adaptation de votre demande à la forme et à la taille de ces emballages sera ainsi respectée grâce au service d’infographie de flowpacks. Un échantillon sera de ce fait établi et vous est envoyé en vue de vous permettre de faire des remarques et de faire si nécessaire des modifications. La finalisation de vos emballages est ensuite validée conformément à la personnalisation choisie.

Les emballages flow pack, une innovation polyvalente

Les emballages flow pack laisse en effet une large surface assez visible qui permet de mettre en valeur vos différents produits qui y sont mis. Ce film constitue une solution d’ensachage polyvalente dans le sens où il assure un emballage aussi bien horizontal que vertical des produits. Flow pack constitue également des emballages capables d’emballer des produits en vrac ou en barquette.

Ceci dit, ils peuvent contenir des fruits et légumes frais, des biscuits, du chocolat, des herbes aromatiques. Vous pouvez aussi y mettre les produits cosmétiques et de laboratoire. Ce type d’emballage de haute envergure constitue donc un réel enjeu pour mettre vos produits en valeur et mieux les commercialiser.

Le concept des emballages flow pack

Les emballages flow pack se présente en général avec deux soudures transversales, une ou quatre soudures longitudinales ainsi que d’un fond carré. Ils peuvent en effet se révéler en une variété de laizes. Vous pouvez également les trouver avec ou sans spot. Ce sont des emballages qui sont disponibles en une diversité d’épaisseurs pour s’adapter à vos produits et à vos attentes.

Que ce soit en micro, en macro ou en non perforé, ils sont accessibles. Flow pack constituent des films qui ont un aspect qui est soit neutre ou imprimé. Leur concept va dans le sens d’un développement durable et recyclable.

C’est justement pour cela qu’ils sont fabriqués suivant deux modes de valorisation des déchets d’emballages qui sont la valorisation énergétique et la valorisation recyclable. Ils sont conçus avec des matériaux qui permettent d’être en contact avec les aliments sans risque d’intoxication.

Les types d’emballages flow pack

Les emballages flow pack se distingue en deux catégories. Vous avez les modèles horizontaux qui permettent d’emballer les produits de petites ou de grandes tailles comme les pains, les croissants, les magazines. Il existe également les modèles verticaux qui permettent d’emballer les produits qui sont inconsistants. Parmi ces derniers se trouvent le riz, le thé, les épices, pour ne citer que ceux-là.