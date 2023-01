Les domaines de votre entreprise que vous devriez externaliser, ou du moins confier à des experts

Externaliser certaines fonctions est un élément clé de l’expansion de toute petite société, qu’il est préférable d’anticiper avant que le besoin se fasse sentir. Ainsi, vous avez le contrôle total du processus et vous pouvez trouver le service qui vous convient le mieux, plutôt qu’un pis-aller.

Vous disposez de temps pour trouver le service adapté ? Évitez de le gaspiller et concentrez-vous uniquement sur les composantes de votre entreprise qui en bénéficieront le plus. Choisissez-les avec soin : il s’agit peut-être de domaines auxquels vous n’aviez pas pensé auparavant. Dans cette optique, en voici quelques-uns que vous devriez envisager d’externaliser et les arguments en faveur.

Nº1 Conception et maintenance du site Web

Même si vous ne vendez pas en ligne, votre site est un élément clé de votre activité. Les clients vérifieront probablement votre présence en ligne, ne serait-ce que pour savoir à quelle heure vous ouvrez. Assurez-vous donc que rien ne les rebute, comme une page qui se charge lentement, ou un élément obsolète et mal conçu.

Pourquoi recourir à un expert

Si vous avez construit votre site Web vous-même ou si la dernière fois que vous l’avez utilisé, c’était le jour où il a été mis en ligne, il y du pain sur la planche. Un expert peut mettre à jour votre site (voire assurer sa maintenance) ou le remanier de A à Z pour qu’il séduise davantage de clients et qu’il gagne en visibilité sur les moteurs de recherche comme Google. Cela peut avoir un effet majeur sur le nombre de visiteurs de votre entreprise, et ce n’est donc pas le moment de lésiner.

Nº2 Bien-être et accompagnement des employés

Un personnel en bonne santé est essentiel à la réussite de toute entreprise. Si, bien sûr, l’employé a des responsabilités dans ce domaine, vous êtes tout aussi responsable de la qualité de vie sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les niveaux de stress.

Pourquoi recourir à un expert

Les besoins de la main-d’œuvre moderne vont bien au-delà de ce que la plupart des gérants d’entreprise peuvent fournir par eux-mêmes. Recourir à un service spécialisé relève ainsi du bon sens. Cela peut aller de l’accompagnement normal aux travailleurs jusqu’à la thérapie à séance unique, qui permet de résoudre rapidement les problèmes majeurs. Cela bénéficie tant au travailleur qu’à l’entreprise, qui retrouve plus rapidement un employé en pleine forme dans ses rangs.

Nº3 Support informatique et cybersécurité

Cette question vous a certainement effleuré l’esprit, mais vous ne lui avez peut-être pas accordé toute l’attention qu’elle mérite. Les préoccupations informatiques d’une entreprise moderne ne se limitent pas au rappel des mots de passe ou à la possibilité de se connecter à une imprimante. Ils englobent également l’utilisation du cloud et la mise en place de solutions de cybersécurité.

Pourquoi recourir à un expert

Il est probable que tout cela dépasse les capacités de votre installation actuelle, quelles que soient les compétences de la personne responsable. Avec une équipe d’experts disponibles 24h/24, 7j/7, vous devriez connaître moins de temps d’arrêt, ce qui vous aidera à vous développer davantage le moment venu, car vous ne serez pas entravé par vos ressources informatiques. La connexion de vos activités au cloud pourrait être confiée à des experts, qui seront également en mesure de vous fournir des conseils avisés sur le niveau de cybersécurité dont vous avez besoin et se consacrer à sa maintenance.