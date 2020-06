Pourquoi les crypto monnaies intéressent-elles autant les investisseurs ?

Lorsque vous êtes un investisseur, vous faites de votre mieux pour repérer les secteurs d’activités dans lesquels vous pouvez gagner de l’argent. S’il en existe pas mal aujourd’hui (immobilier, pétrole, fiances, etc.), vous devez savoir que depuis quelque temps, la plupart des gens ont les yeux rivés sur la crypto monnaie.

Quels sont les avantages de la crypto monnaie ?

La crypto monnaie est une monnaie dématérialisée qui connaît pas mal de succès. Même si à ses débuts beaucoup pensaient que ce serait un simple effet de mode, cette monnaie a fini par s’imposer dans le monde de la finance. Désormais, tous les investisseurs se ruent sur la crypto monnaie afin d’en acheter. En effet, l’histoire du bitcoin en a motivé plus d’un. Pour ceux qui ne la connaissent pas, sachez que le bitcoin fait partie des crypto monnaies les plus connues. Cette dernière a été lancée au début des années 2017 et un bitcoin valait environ 1000 dollars. Après de nombreuses fluctuations, à la fin de la même année, la valeur du bitcoin est passée de 1000 à 20.000 dollars. Cette hausse brusque est la raison pour laquelle presque tous les investisseurs souhaitent acheter de la crypto monnaie afin de la revendre lorsque cette dernière prendra de la valeur.

Des performances qui interpellent les pouvoirs publics

Le fait de produire ses impôts vis-à-vis des crypto monnaies est désormais obligatoire en France. En effet, aujourd’hui, par an, ce sont des milliards qui sont transférés d’un compte à un autre à travers des opérations sur la crypto monnaie. Du coup, le gouvernement a fini par revoir sa position sur la chose. Si avant les transactions et les gains des particuliers et des professionnels n’étaient soumis à aucune loi, vous devez savoir que tout a changé. Désormais, lorsque vous effectuez des opérations qui vous rapportent de l’argent, vous êtes obligé de le déclarer au contribuable. Mais puisque cette loi est récemment entrée en vigueur, pas mal de personnes ont encore du mal à le faire. Fort heureusement, quelques entreprises vous proposent leur aide afin que vous puissiez calculer vos gains et produire un tableau fiscal.

Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous souhaitez investir dans la crypto monnaie ?

Que vous soyez un investisseur ou un individu lambda, vous devez savoir que le fait de placer votre argent dans la crypto monnaie est un risque que vous prenez. De ce fait, le mieux est de définir certaines règles et de ne pas y déroger. La règle numéro 1 est de ne pas investir du somme d’argent que vous n’êtes pas prêt à perdre. N’ayez donc même pas en idée d’y placer vos économies. Une autre chose très importante est d’avoir un plan d’action. Pour finir, ne vous basez jamais sur le parcours de quelqu’un d’autre en pensant que vous jouirez de la même chance.

