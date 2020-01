Les avanatges d’un fauteuil roulant électrique comparer à une version mécanique.

Les fauteuils roulants tiennent un rôle crucial dans l’indépendance des personnes à mobilité réduite. En effet, ils les aident à se déplacer facilement à l’intérieur de la maison ou à l’extérieur tout en maximisant leur autonomie. Sur le marché, on trouve différents types de fauteuils roulants : le modèle mécanique et le modèle électrique, mais force est d’admettre que ce dernier est plus avantageux.

L’énergie électrique

Des fauteuils roulants manuels ou éléctriques ? Opter pour un fauteuil roulant électrique, c’est simplifier les déplacements et l’autonomie. Le modèle mécanique est en général employé par les personnes avec un handicap moteur au niveau des jambes. Son utilisation s’associe à une activité physique, car il faut faire tourner manuellement les roues du fauteuil ainsi, il y a une grande dépense en énergie. La fatigue peut se ressentir rapidement d’où l’intérêt d’un fauteuil roulant électrique. Il soulage la douleur tout en offrant un meilleur confort. Il est équipé d’un petit moteur électrique, ce qui fait que son utilisation au quotidien ne demande aucune force du haut du corps.

Des manœuvres simplifiées et rapides

Comparé à un fauteuil roulant mécanique, le modèle électrique offre une meilleure maniabilité. Il assure une grande liberté de mouvement. Il peut se tourner en cercle tout en permettant à l’utilisateur de se rendre dans les petites zones ou les chemins étroits. Il peut facilement contourner les obstacles à l’intérieur et à l’extérieur. Il se déplace en toute simplicité dans n’importe quelle direction : vers l’avant, vers l’arrière, d’un côté et de l’autre. Il peut même aller sur un terrain accidenté et en pente, et c’est difficile pour un fauteuil roulant mécanique. Il est aussi équipé d’une suspension pour une mobilité plus douce.

Le réglage en hauteur

L’un des principaux atouts du fauteuil roulant électrique est que l’utilisateur peut régler librement la hauteur et le dossier en fonction du confort escompté, et c’est une fonctionnalité qu’on ne trouve pas sur un modèle mécanique. Donc, le patient peut changer la hauteur suivant le niveau qu’il souhaite atteindre : étagère haute du supermarché, hauteur de la table à manger… Pour cette fonction, une simple pression sur un bouton suffit, l’utilisateur n’a donc besoin de personne pour régler la hauteur du fauteuil roulant électrique ou pour atteindre les objets en hauteur.

Bien choisir son fauteuil roulant électrique

Actuellement, on trouve toute une variété de fauteuils roulants électriques qui associent confort et praticité. Certains sont dotés de divers équipements pour répondre parfaitement aux besoins spécifiques de l’utilisateur. Ainsi, il n’est pas rare de trouver des modèles avec repose-jambes réglables, roues motrices, dossier inclinable, appui-tête, matelas anti-escarres, monte escalier, coussin d’assise… Certes, le choix dépend des besoins de la personne à mobilité réduite, mais le médecin orthopédique peut aussi aider à choisir.

