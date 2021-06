Faire construire sa maison : les étapes clés

Laissez-nous deviner : la construction de votre maison est le projet de votre vie ? Eh bien c’est le cas pour bien de personnes ! Vous y avez certainement consacré beaucoup d’efforts et voici venu le moment de la réalisation. Sachez cependant que la réussite de votre projet dépendra du respect scrupuleux de quelques étapes clés que voici.

Déterminer : son budget, son terrain et son constructeur

La première chose à faire dans un projet de construction est de déterminer très clairement votre budget. Vous devrez alors évaluer les coûts d’achat du terrain et ceux relatifs à la construction proprement dite. Précisons évidemment que ceux-ci varieront en fonction de style architectural que vous envisagez et des options que vous y ajouterez. Intéressez-vous ensuite à la localisation du terrain sur lequel vous bâtirez et veillez à ce que le quartier vous offre de bonnes commodités. Une fois le terrain déniché, choisissez votre constructeur en vous appuyant sur sa réputation, son sérieux et son expérience. Vous pouvez en savoir plus chez ‘‘demeure de la côte d’argent’’.

Choisir sa maison, obtenir un permis et trouver son financement

Aussitôt que vous contacterez votre constructeur, il vous présentera son catalogue de maisons et vous choisirez celle qui vous convient. Vous pourrez bien sûr y apporter quelques modifications afin qu’elle réponde de manière spécifique à vos besoins. Lorsque vous vous accordez et signez le contrat, le constructeur se rapproche de la maire pour requérir le permis de bâtir qui l’autorise à lancer les travaux. C’est le moment de contracter votre crédit immobilier pour le financer votre projet.