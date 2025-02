CBD : une diversité de formes en constante évolution

Bien que les bienfaits du CBD et son cadre réglementaire soient bien couverts par les médias, une question reste souvent en suspens pour les profanes du cannabidiol : sous quelle forme le consommer ? Huiles, infusions, gélules ou encore cosmétiques… nous allons vous énumérer les principales options existantes.

Les formes de CBD

Les e-liquides

Figurent tout d’abord parmi les produits existants les liquides électroniques (e-liquides). Comme leur nom l’indique, ils sont employés avec les fameuses vapoteuses. Ils ont l’avantage d’être commercialisés dans de nombreuses saveurs et concentrations, offrant une expérience résolument personnalisée à chacun. Une forme par exemple appréciée des publics recherchant les effets apaisants d’un des constituants majeurs du chanvre.

Les fleurs et résines

Un temps interdites, les fleurs (les bourgeons de la plante de chanvre) et résines de CBD ont été à nouveau autorisées à la vente à la fin de l’année 2022. Ces produits peuvent être principalement infusés, vaporisés ou rentrer dans la composition de recettes culinaires. Précisons en revanche que leur consommation par combustion n’est pas légale. En ce qui concerne les résines, plusieurs variétés sont disponibles, telles que le jaune mousseaux et le libanais.

Les cosmétiques

Saviez-vous que des marchands proposent également dans leur catalogue des cosmétiques au CBD ? Des baumes aux sérums en passant par les crèmes, le cannabinoïde est intégré dans toutes sortes de produits. Les propriétés hydratantes et apaisantes du CBD sont forcément intéressantes pour les personnes qui prennent soin de leur épiderme au quotidien !

Les capsules et gélules

Les capsules et gélules de CBD sont idéales pour ceux qui recherchent un mode d’administration simple, discret et sans goût. Chaque gélule contient une quantité précise du dérivé de chanvre, garantissant un dosage constant. Une partie des consommateurs y recourent pour améliorer leur sommeil.

Les huiles

En quête d’une autre forme de cannabidiol ? Vous pourriez découvrir les bénéfices des huiles qui sont entre autres disponibles sur cette boutique de CBD en ligne. Elles sont composées d’un extrait de la molécule diluée dans de l’huile de coco ou une autre huile végétale. Généralement, elles doivent être distillées sous la langue.

Les produits alimentaires

Énième forme présente sur le marché : les produits alimentaires à base de CBD. Bonbons, chocolats, miels, boissons…ils sont très variés. L’absorption par le système digestif étant plus lente, les effets mettent plus de temps à se manifester.

Les innovations et applications étonnantes en matière de CBD

La liste que nous avons dressée ne cesse d’évoluer, à la faveur des découvertes et avancées scientifiques. Il y en a peut-être même une dont vous ne soupçonnez même pas l’existence : le patch à diffusion transdermique, permettant une diffusion constante du cannabidiol dans l’organisme. Et cette année pourrait voir fleurir d’autres produits innovants à l’image de modèles de cigarettes électroniques intégrant l’Intelligence Artificielle (IA). À quelles fins ? Rendre l’expérience toujours plus unique et optimiser les paramètres de consommation en temps réel du vapoteur de CBD.

Sachez que les bienfaits du cannabidiol ne changent pas seulement le quotidien des humais mais aussi… des animaux ! Nous pensons en particulier à une éleveuse du département de l’Eure qui a tiré profit de ses effet anxiolytiques pour calmer ses poules parfois bien trop agitées, comme le rapporte le média 20 minutes en octobre 2024.