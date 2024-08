Une brosse à dents sonique en déplacement – comment protéger ma brosse à dents en voyage ?

Les brosses à dents sont des accessoires incontournables où que l’on soit : à la maison, à l’école et surtout en voyage. Où que nous soyons, nous devons toujours en avoir avec nous. Certains modèles comme les brosses à dents soniques doivent en revanche être traités de manière spécifique surtout lorsqu’on voyage. Découvrez comment assurer une protection maximale pour vos accessoires buccaux.

Pourquoi opter pour une brosse à dents sonique lorsque vous voyagez ?

Les brosses à dents soniques figurent parmi les modèles les plus appréciés de nos jours et ce, pour plusieurs raisons. Ce sont des équipements utilisant des vibrations afin de pouvoir nettoyer en profondeur les dents ainsi que les gencives. Des étuis comme ceux qu’on trouve ici :https://fr.oclean.com/products/sonic-electric-toothbrush-case peuvent très bien accompagner certains modèles. Grâce aux ondes sonores qu’elles émettent, elles procurent un nettoyage beaucoup plus profond et efficace à l’intérieur de la bouche.

Un des avantages de ce type de brosse à dents est également le fait qu’il peut atteindre les endroits les moins accessibles dans la bouche. Grâce à cela, elle vous offre un nettoyage complet et facilité.

Un autre atout c’est le fait que les brosses à dents soniques s’avèrent également très rapides, plus précisément 100 fois plus rapides que les modèles manuels. Voilà pourquoi, elles sont très appréciées. Lorsqu’on voyage, parfois, on n’a pas beaucoup de temps pour se nettoyer et même pour se brosser les dents. Pour cette raison, il est judicieux d’opter pour les brosses à dents soniques pendant les voyages.

Comment protéger la brosse à dents sonique lorsque vous voyagez ?

Comme pour tout autre équipement de toilettes ou de nettoyage que vous devez emmener avec vous pendant votre voyage, il est important de prendre soin de sa brosse à dents. Encore mieux s’il s’agit d’un modèle sonique. Mais comment ?

En l’utilisant à bon escient

La première chose que vous devez faire c’est de veiller à bien utiliser votre brosse à dents sonique. Un bon usage lui procurera une longue vie. D’abord, lorsque vous l’utilisez, n’appliquez pas beaucoup de dentifrice, une petite quantité suffit. Pendant le brossage des dents, veillez à ce que la brosse sonique se place à un angle de 45° le long des gencives afin que le nettoyage soit efficace. Même si certains modèles proposent un mode de rinçage, rincez quand même manuellement votre brosse à dents afin d’être sûr qu’il n’y ait plus les moindres résidus.

En veillant à remplacer sa tête

Avant de vous rendre quelque part pour un court ou un long voyage, veillez à remplacer la tête de votre brosse à dents d’abord. Ce geste vous permettra non seulement d’éviter les mauvaises surprises, mais de mieux préserver votre brosse à dents pendant votre voyage.

En bien la rangeant

N’oubliez jamais l’étui de votre brosse à dents pour la ranger pendant que vous voyagez. Il est interdit de mettre directement la brosse dans votre sac ou n’importe où dans votre valise pour éviter qu’elle soit contaminée par les bactéries. Gardez cependant en tête qu’elle doit être complètement sèche avant d’être rangée dans l’étui sinon, le risque de formation de moisissures et de bactéries en tout genre pourrait être accru.