Que faire si vous devez travailler pendant votre émission de télévision préférée ?

Votre travail doit être une priorité dans votre vie, mais il n’en reste pas moins frustrant lorsque votre emploi du temps professionnel empiète sur votre vie personnelle. Par exemple, lorsque votre émission de télévision préférée est diffusée et que vous ne voulez pas attendre pour la regarder, vous n’avez pas de chance si vous devez travailler.

Si vous travaillez dans un bureau, votre emploi du temps est probablement prévisible, mais si vous travaillez dans un restaurant ou un magasin de détail, vous ne pouvez pas toujours savoir à quelles heures vous travaillerez d’une semaine à l’autre.

Enregistrez votre émission avec un magnétoscope numérique

Il arrive que l’on ne puisse pas faire autrement, et c’est à cela que sert un enregistreur numérique. Si vous n’en avez pas encore, achetez-en un, car il vous permettra d’enregistrer toutes vos émissions préférées pour les regarder plus tard. Si vous devez travailler pendant un épisode de votre émission préférée, utilisez votre enregistreur numérique pour l’enregistrer et le regarder en rentrant chez vous.

Si vous n’êtes pas sûr de l’heure de diffusion de votre émission, utilisez un site web comme tvcesoir.fr pour trouver l’heure et la chaîne. Il s’agit d’un guide TV en ligne qui vous permet de consulter la grille des programmes d’un grand nombre de réseaux et de chaînes.

Diffusion en continu de votre émission

Si vous devez travailler pendant la diffusion de votre émission de télévision, demandez si quelqu’un d’autre veut changer de poste avec vous. Cette personne pourrait même être disposée à vous remplacer sans réciprocité. Tant que vous ne demandez pas constamment aux gens de changer d’équipe avec vous, cela ne devrait pas poser de problème ; il n’y a simplement aucune garantie que cela fonctionnera.

Demander des congés

Il n’y a pas de mal à demander un jour de congé pour regarder votre série télévisée, surtout si vous n’avez pas besoin de donner d’explication pour ce jour de congé particulier. Si vos jours de congé sont déjà flexibles ou si votre patron vous fixe des horaires aléatoires, il est possible que le jour de congé n’ait pas d’importance et que votre demande soit approuvée.

En revanche, si ce jour entre en conflit avec les besoins de quelqu’un d’autre et que cette personne a présenté sa demande en premier, il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de ce jour de congé ; faites donc votre demande dès que possible.

Demandez à un ami d’enregistrer votre émission

En cas d’échec, demandez à un ami d’enregistrer votre émission à votre place, que ce soit à l’aide d’un vieux magnétoscope ou de son magnétoscope numérique. Il y a toujours un moyen. Si vous avez des amis qui aiment la même série, vous pouvez vous mettre d’accord pour l’enregistrer et organiser une soirée de visionnage lorsque tout le monde est libre.

Attendez la fin de la saison

Il est parfois préférable d’attendre la fin d’une saison avant d’en regarder les épisodes. Il est amusant de regarder une saison entière en une ou deux fois. Vous pouvez organiser un week-end entier pour l’occasion. C’est aussi une bonne excuse pour inviter vos amis.

Trouvez une autre série à regarder

Si vous trouvez autre chose à regarder en rentrant du travail, vous manquerez toujours votre émission préférée, mais au moins vous ne serez pas privé de divertissement.

Naviguez pour voir ce qui est diffusé ou utilisez un guide TV en ligne pour trouver quelque chose d’intéressant qui sera diffusé plus tard dans la soirée. Si vous ne savez rien des autres émissions, faites une recherche en ligne pour trouver l’intrigue et voir si elle vous intéresse.

Il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose d’intéressant à regarder et que vous finissiez par avoir une autre émission préférée.

Une autre façon de découvrir quelque chose de nouveau est d’explorer un service de streaming différent de celui que vous utilisez actuellement. Par exemple, Netflix propose le plus grand choix d’émissions de télévision, de films, de documentaires, etc. Si vous êtes pointilleux sur ce que vous regardez, il y aura toujours quelque chose sur Netflix qui retiendra votre attention.

Ne vous inquiétez pas trop si vous ne pouvez pas regarder votre émission

Même s’il est décevant de rater une émission que vous attendez avec impatience, ce n’est pas la fin du monde. Si vous la manquez maintenant, il vous suffira d’attendre que la chaîne rende tous les épisodes précédents disponibles en streaming.