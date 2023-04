Zoom sur les erreurs à éviter quand vous construisez votre maison

L’ idée de construire sa propre maison est certes passionnante et stimulante, mais c’est aussi un projet délicat, complexe et vraiment coûteux. Et pour cause, de nombreux imprévus comme des coûts supplémentaires peuvent subvenir à long terme. Alors, prenez bien soin de tout planifier. Certaines démarches doivent être suivies minutieusement avant d’exécuter la construction proprement dite. Quels sont alors les pièges à éviter? Découvrez-en les plus courantes dans cet article.

Construire sur un terrain sans en faire les études nécessaires

La sécurité de votre construction peut dépendre de son emplacement : les risques d’éboulement ou d’inondation sont à prendre en considération. Tenez compte aussi de sa distance par rapport aux services publics, la qualité de l’environnement et vos centres d’intérêt (ou ceux de vos locataires cibles). La complexité des travaux et donc le coût de construction peuvent aussi résulter du choix de terrain. Ainsi, avant de poser votre choix, portez une attention particulière sur la localisation, la forme, la pente, l’accessibilité et l’environnement de votre terrain. N’oubliez pas non plus de faire une étude du sol et si possible, avant l’achat du terrain. Au besoin, faites appel à architecte-abcis.fr pour bénéficier des conseils d’un pro.

Ne pas respecter le budget

Prenez le temps de planifier, et ce, au détail près. Établissez un budget réaliste : projetez une construction correspondant à vos moyens. Soyez cohérent avec la taille des pièces, la qualité des matériaux à employer, l’emplacement et l’aménagement des pièces, etc. Évitez les problèmes financiers en dépassant de trop le budget prévu. Avec trop de dépenses supplémentaires, vous risquez de retarder les travaux et ainsi avoir des problèmes avec les entrepreneurs et les autres professionnels. Soyez quand même prêt à faire face aux imprévus et agencez le côté pratique, esthétique et utile.

Ne pas engager des professionnels

Vous pensez faire des économies en faisant les travaux vous-même, mais sachez que cela peut vous coûter cher plus tard. Les professionnels ont l’expérience, l’expertise et les connaissances spécialisées nécessaires concernant les processus et les normes de construction. Imaginez que vous construisez vous-même votre maison et qu’ensuite on vous dit de tout démolir, car elle est trop inclinée. À moins d’en être un, prévoyez le service d’au moins un professionnel, comme un architecte, dans vos budgets. Et aussi, veillez à choisir le bon en demandant des avis sur internet et autour de vous.

Négliger l’exposition de la maison

La quantité de lumière entrant dans les pièces de votre maison peut affecter votre humeur et votre santé. L’exposition peut aussi influencer le chauffage et la climatisation de la pièce. Sachez qu’il est préférable d’orienter les pièces de vie vers le sud pour profiter du soleil et les pièces de service (toilettes et buanderies) plutôt au nord pour un effet tampon isolant. Attardez-vous un peu sur l’orientation de votre maison pour réduire les dépenses énergétiques de votre future maison. Pour cela, considérez donc la forme de votre maison, la disposition de ses pièces, son orientation et son environnement.