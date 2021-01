Les idées reçues sur les chalets en bois

Les chalets en bois ont souvent une mauvaise image par rapport aux constructions traditionnelles dans l’imaginaire collectif. Il existe de nombreuses idées reçues sur ces derniers. Cependant, les chalets en bois n’ont rien à envier aux maisons en pierres, en briques ou en parpaings. Clarifions certaines informations qui sont cruciales pour le choix d’une future habitation.

Une durée de construction longue

La construction d’un chalet en bois est plus rapide à réaliser qu’une construction en béton, par exemple. Sa durée est de 5 à 6 mois en moyenne. En effet, les principaux éléments sont fabriqués en atelier. Cela permet de limiter les contraintes de délais pouvant être causées par les intempéries et garantit une qualité supérieure d’exécution. La construction nécessite peu de temps afin d’être “hors d’eau hors d’air”. Ainsi, il est rapide de travailler à l’intérieur du chalet. De plus, ce type de construction génère bien moins de déchets.

Les risques d’incendie

Contrairement aux idées reçues, le bois a une bonne résistance au feu. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, il est même plus résistant aux flammes que les autres matériaux de constructions classiques. Le bois transmet 10 fois moins rapidement la chaleur que le béton, et 250 fois moins vite que l’acier. Par ailleurs, les règlementations en vigueur garantissent des délais d’évacuation confortables. En conséquence, les propriétaires de chalets en bois n’ont pas à craindre les flammes, ni à se soucier d’une éventuelle surtaxe de la compagnie d’assurance. Toutefois, afin d’avoir une protection maximale contre les incendies, le bois doit être traité avec une solution ignifuge.

Les chalets en bois sont des résidences secondaires

De nombreuses personnes pensent que les chalets en bois sont plutôt adaptés en tant que résidences secondaires. Alors que le bois est l’un des matériaux les plus durables et versatiles. Il est donc parfait pour une résidence permanente. Ce type de construction est résistant et convient parfaitement pour y vivre toute l’année. En effet, le bois est un isolant naturel qui permet d’avoir une température idéale toute l’année. Il conserve la chaleur en hiver et il y fait plus frais en été. Un propriétaire de chalet en bois fera des économies d’énergie et le constatera sur ses factures.

Les chalets en bois ne sont pas résistants

Le bois a une très grande résistance mécanique. Ce matériau est 30 % plus résistant que l’acier et cinq fois plus que le béton armé. Dans certaines régions montagneuses se trouvent des chalets en bois construits depuis plusieurs décennies, voire des centaines d’années, et sont toujours en bon état. Le bois est plus léger que le béton et la pierre. Il est moins sujet aux fissures ou aux tassements. La qualité des matériaux et de la conception associés à un entretien régulier, sont essentiels pour assurer sa durée de vie. Dans certains cas, l’humidité peut être l’ennemi du bois, mais des essences ont une résistance naturelle à la pourriture qui peut empêcher le développement de moisissures et de champignons ainsi que des insectes et de leurs larves.