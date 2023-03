Soirée d’anniversaire à thème : et si vous osiez le total look fluo ?

Pour célébrer la journée spéciale de votre anniversaire comme il se doit, vous devriez miser sur une soirée à thème ! Si vous êtes en quête d’une thématique originale pour cette soirée, le total look fluo sera la garantie d’une fête mémorable qui marquera les esprits de vos invités. Voici nos conseils pour organiser une soirée d’anniversaire fluo qui déchire.

Une soirée inoubliable sous les couleurs fluo et les lumières noires !

La fête d’anniversaire est un événement spécial qui se doit d’être hors du commun. Une soirée fluo fait sensation puisqu’elle est unique et magique. Le principe est de se retrouver dans l’obscurité et d’utiliser une lumière noire pour révéler des maquillages fluorescents. Ainsi, une ambiance unique se crée. Vous pouvez utiliser de la peinture fluo comme celle proposée sur www.glow-colors.fr afin de faire ressortir le thème fluo. Les lumières créent une ambiance festive et dansante. De plus, les couleurs fluorescentes se reflètent dans les murs et le plafond. Ce qui rend la soirée encore plus mémorable. C’est la raison pour laquelle ces types de soirées sont de plus en plus prisés.

Comment décorer le lieu de votre soirée fluo ?

Pour une soirée fluo réussie, il faudra peaufiner la déco de la salle. Pour ce faire, vous devrez prévoir plusieurs accessoires fluo. Pour vous aider, voici les indispensables :

Les bâtons lumineux

Les bâtons lumineux sont indispensables à toute fête dans le noir puisqu’ils permettent de créer une ambiance festive et colorée. Avec ces accessoires, laissez libre cours à votre imagination et assemblez-les selon vos envies. Vous pouvez les disposer comme décor de table ou les placer dans un verre pour un look authentique. N’oubliez pas : les glowsticks lumineux font toute la différence !

Les ballons fluorescents

Pour que vos ballons ordinaires entrent dans le thème fluo, il faudra y apporter une touche supplémentaire de lumière. Ainsi, insérez un mini bâton lumineux à l’intérieur de chacun d’eux avant de les gonfler. Vous pouvez également opter pour des ballons fluorescents pour instaurer une atmosphère plus vive et éclatante. Il existe même des posters et des lumières fluorescentes pour embellir les murs ainsi que les fenêtres de la salle de réception.

La déco de la table et de la vaisselle

Durant l’événement, privilégiez les assiettes jetables. Pour un effet fluo réussi, pensez cependant à choisir des assiettes, des gobelets et des couverts fluo. Donnez une touche unique à votre table de goûter en utilisant des papiers de bricolage noirs et des fleurs en papier de scrapbook ou de construction de couleur fluo. Vous pouvez créer de jolies fleurs en pliant le papier de couleur fluo. Créez tous ces décors grâce à de la peinture qui brille dans le noir. Avec cette décoration, vous serez sûr d’avoir une fête mémorable.

Vêtements, accessoires et maquillage phosphorescents

Lors de la soirée fluo, encouragez les invités à porter des vêtements lumineux et des accessoires fluo pour se fondre dans le décor de la fête. Aussi, la meilleure façon de se démarquer est d’utiliser du maquillage phosphorescent. Le but : souligner le visage et se conformer au thème.

En matière de vêtements, les filles peuvent opter pour des déguisements fluorescents (notamment des tutus et des leggings). Les bretelles et les cravates fluorescentes sont également très à la mode. Afin de divertir les invités et leur offrir un peu de couleur, n’hésitez pas à proposer toutes sortes d’accessoires fluorescents. Lunettes, bracelets, colliers, chapeaux… De nombreuses options s’offrent à vous !