4 erreurs à éviter lors de l’achat de chaussures de randonnée

Ampoules, champignons, ongles incarnés, blessures ou entorses sont quelques-uns des problèmes causés par l’achat d’une mauvaise chaussure de randonnée. La différence entre passer un bon moment en montagne ou souhaiter que la journée se termine, peut être dans le type de chaussures que vous portez. Acheter une chaussure de randonnée n’est pas facile. Nous vous avons listé les 4 erreurs à éviter pour trouver chaussure à votre pied !

Choisir la mauvaise pointure de chaussures

Une chose très commune est de se tromper de pointure de chaussures. Le vrai problème est d’acheter une pointure que vous trouvez apparemment confortable et qu’avec le temps et l’usage vous réalisez que ce n’est pas celle dont vous avez besoin.

Pour éviter de commettre cette erreur courante, le mieux est de vous tourner vers des spécialistes comme Chullanka afin de bénéficier de conseils. Vous pouvez, par ailleurs cliquez ici pour découvrir dès maintenant les différentes chaussures de randonnée proposées par ce dernier.

Lorsque vous essayez vos chaussures, vous devez suivre quelques conseils simples qui vous aideront à choisir la bonne pointure:

– Portez les mêmes chaussettes que celles que vous allez porter pendant vos randonnées. La différence de volume peut être la clé qui permet de passer du confort à l’inconfort.

– Essayez votre chaussure de randonnée après avoir marché un certain temps – Au fil de la journée, le pied a tendance à gonfler et à enfler.

– Portez vos ongles courts – les ongles peuvent fausser votre vraie pointure. Si vos ongles sont trop longs, vous pouvez ressentir une gêne qui disparaîtra lorsque vous les couperez.

– Serrez correctement vos chaussures – Votre chaussure de randonnée doit laisser de la place au niveau de l’orteil afin que vos orteils ne heurtent pas le bout de la botte, mais il ne faut pas en faire trop car le pied sera trop lâche.

Choisir une forme trop étroite ou trop large pour vos pieds

Au sein d’un même fabricant, vous pouvez trouver différents types de formes, car tout le monde n’a pas la même forme de pied. Il existe des chaussures de randonnée rigides conçues pour porter des crampons. Ils sont très pratiques pour l’alpinisme, mais finissent par être un vrai casse-tête pour une journée de randonnée. Il existe également des chaussures trop souples pour des activités qui ne vont pas au-delà d’une promenade à la campagne ou pour une journée de randonnée douce.

Choisir des chaussures trop lourdes

Une chaussure de randonnée peut peser environ 300-400 grammes. Il peut sembler que le poids d’une chaussure ne soit pas très important, cependant, après avoir parcouru une bonne distance avec elles, on peut commencer à sentir qu’elles ne sont pas légères. En général, les chaussures de randonnée sont un peu plus lourdes que les chaussures de marche. Pour une randonnée ou marche facile, une paire de chaussures légère et basse suffira, car vous n’aurez pas besoin de la botte pour protéger votre cheville.

Choisir des chaussures de randonné qui ne respirent pas suffisamment

Une chaussure respirante est importante car elle permet de garder les pieds au sec. Sinon, des ampoules peuvent vite apparaître. Certaines bottes font passer la robustesse et l’imperméabilité avant la respirabilité. Si vous les portez par une journée ensoleillée, sur un parcours exigeant, vous devez savoir que vos pieds peuvent produire jusqu’à 20 grammes de sueur par heure.