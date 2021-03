Idées de produits à fabriquer à l’aide d’une surjeteuse

Bien que la surjeteuse ne remplace pas la machine à coudre, elle est d’une grande utilité pour la finition et la couture de certains tissus comme le jersey ou encore le tricot. Elle réalise des points plus complexes et prévient efficacement les effiloches. En un seul passage, cette machine coupe le tissu qui excède, pique et surfile les bords. Que peut-on fabriquer avec une surjeteuse ?

Les différentes sortes de surjeteuses

Généralement, la surjeteuse a été conçue pour parfaire la finition des vêtements. Cette machine se décline en plusieurs sortes et chacune d’elles offre un résultat différent :

Avec la surjeteuse à trois fils, vous avez à votre disposition deux boucleurs ainsi qu’une aiguille. Facile à utiliser, elle vous permet de bien surfiler le tissu.

La surjeteuse à trois et quatre fils, quant à elle, sera votre alliée pour faire du surjet, du surfilage et de l’ourlet roulotté à 3 fils. Elle permet aussi un assemblage à 4 fils et s’adapte très bien aux tissus extensibles.

Enfin, la surjeteuse à deux, trois et quatre fils reste la plus polyvalente. Vous pouvez vous en servir pour réaliser de nombreux points de couture. Piqure parallèle, flatflock à deux fils, surfilage, surjet… le panel est très large.

Une jupe droite courte ou longue en jersey

Avec une surjeteuse, vous pouvez coudre beaucoup de choses, à condition d’utiliser des tissus extensibles comme le jersey, le tricot, le molleton… Mais la jupe en jersey est la plus facile à réaliser surtout pour les débutants en matière de couture. Vous devez commencer par choisir le modèle de jupe que vous souhaitez coudre. Prenez bien vos mesures pour que la jupe puisse être cintrée. Puis, à partir d’un patron, découpez le tissu en fonction de la coupe, en l’occurrence, droite. Qu’elle soit longue ou courte, les démarches sont à peu près les mêmes.

Un top bustier en molleton

Coudre un top bustier n’est pas difficile. Mais puisque ce haut ne comporte pas de bretelles, il faut qu’il soit vraiment ajusté à votre buste. En ce qui concerne la découpe, vous pouvez opter pour la simplicité sans mettre aucune pince. Mais si vous voulez un peu de style, n’hésitez pas à choisir une découpe en cœur pour mettre en valeur vos seins ou celle à balconnets pour bien galber la poitrine. Avec une surjeteuse, vous pouvez assembler le devant et le dos sans difficulté tout en vous assurant des finitions de haute qualité.

Du masque en grande quantité

Le masque en tissu est également un produit que vous pouvez réaliser avec une surjeteuse et cela en grande quantité. Il suffit de découper deux tissus de 21 cm et une triplure de 17 cm x 21 cm. Ensuite, assemblez les trois pièces avant de fixer la triplure puis les liens. Le masque, c’est mieux avec des petits plis et un tissu en coton. Confectionner une pièce ne prend que 5 minutes.

Avec une surjeteuse, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Outre le top bustier, la jupe droite et le masque, cette machine peut être utilisée pour confectionner des robes en maille, des leggings ou des t-shirts…

N’hésitez plus et créez vos premiers articles à la surjeteuse. Il faut tout de même savoir que cette machine peut être onéreuse en fonction des modèles. Il existe tout de même des surjeteuses d’entrées de gamme accessibles et pas trop cher que vous pouvez retrouver ici.