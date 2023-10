Le célèbre mets de rue ‘Chee Koeufte’ séduit les palais européens, devenant un concurrent du ‘doner’

«Le Chee Koeufte est un sérieux concurrent du doner en Europe », déclare le Président du Conseil d’Administration de Komagene.

Paris – Originaire d’Anatolie, le Chee Koeufte, une merveille culinaire vieille de 4000 ans dont le nom signifie « boulettes de viande crue » en français, conteste la prédominance du döner sur la scène de la street food européenne. Avec la montée en popularité des saveurs de rue et de la consommation végétalienne en Europe, la version végétalienne du Chee Koeufte, riche en fibres, connaît une augmentation des préférences des consommateurs. Il trouve surtout grâce aux yeux des Européens à la recherche d’options alimentaires délicieuses, saines, écologiques et à base de plantes.

Actuellement, l’Europe compte plus de 500 établissements spécialisés dans ce plat emblématique, dont une majorité en Allemagne. « Le Chee Koeufte est un sérieux concurrent du döner en Europe », affirme Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Président du Conseil d’Administration de Komagene. Les entrepreneurs européens, en particulier les Turcs, montrent un intérêt croissant pour ouvrir des établissements de cig kofte, profitant de son attrait comme une option alimentaire entièrement naturelle, à base de plantes et riche en fibres.

Un aliment délicieux, riche en nutriments et abordable

Les Chee Koeufte de Komagene sont préparés selon des normes extrêmement élevées. Du boulgour, moulu dans des moulins à pierre, est mélangé à l’isot réputé de Kahramanmaraş et à 21 autres variétés d’épices, enrichies de noix, d’amandes et de noisettes. La Base de Saveur de Komagene utilise une technologie avancée pour pétrir le cig kofte de manière traditionnelle, offrant une alternative sans viande qui fait écho aux régimes végétaliens du monde entier.

Semiha Demiral, Directrice Générale Adjointe de Komagene, a souligné leur position en tant que marque reconnue mondialement. « Si au départ il était principalement apprécié par les immigrants familiers de cette saveur, le cig kofte n’est plus une spécialité ethnique. C’est une saveur abordable et satisfaisante qui a intégré les habitudes alimentaires des Européens », déclare Demiral.

Komagene est classée comme la première marque de fast-food en Turquie par l’Ekonomist

Reconnue comme la première marque de fast-food de Turquie par le magazine turc Ekonomist, Komagene compte près de 2 500 succursales dans le monde et continue d’étendre sa présence en Europe. La marque, saluée pour son respect de la qualité et des principes de production saine, est également accréditée par plusieurs organisations indépendantes et détient des certifications alimentaires telles que BRGC approuvé par GFSI, IFS, FSSC 22000.

Komagene présentera la cuisine turque à l’ANUGA en Allemagne, du 7 au 11 octobre. La plus grande foire alimentaire du monde rassemble environ 10 000 géants de l’industrie alimentaire, et Komagene compte rehausser l’événement avec ses saveurs exquises. Cette participation facilitera également les discussions avec des partenaires commerciaux potentiels concernant les investissements en franchise.

Contact: Muslim Terzi, [email protected]