Prix littéraires de la rentrée : calendrier des sélections Goncourt et Renaudot

Chaque automne, le monde du livre vit sa période la plus intense : en à peine trois semaines, une dizaine de jurys dévoilent leurs sélections puis leurs lauréats . Entre fin octobre et la mi-novembre, les grands prix littéraires français — Académie française, Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis, Interallié — égrènent leurs annonces presque jour après jour, dans un calendrier précis et largement ritualisé.

Un calendrier étalé sur trois semaines

Le Grand Prix du roman de l’Académie française ouvre traditionnellement le bal, suivi de très près par le prix Médicis , puis par le duo Goncourt et Renaudot , annoncés à quelques heures d’intervalle. Le prix Femina et, pour finir, le prix Interallié clôturent cette séquence. Ce chevauchement n’est pas un hasard : chaque jury cherche à se positionner avant ou après ses concurrents pour peser sur les ventes de la fin d’année, moment clé pour l’édition.

Avant le verdict final, les jurys publient plusieurs listes de présélection qui réduisent progressivement le nombre de romans en lice. Ces étapes intermédiaires, suivies de près par les professionnels du livre, orientent déjà les paris des libraires et des médias spécialisés.

Deuxième sélection du Goncourt : huit romans encore en lice

Pour l’édition 2026, l’Académie Goncourt a resserré sa liste à huit romans lors de sa deuxième sélection, dévoilée début octobre. On y retrouve notamment des textes de Boris Bergmann, Sonia Devillers, Anne Godard, Yannick Haenel ou encore Philippe Jaenada. Le lauréat sera désigné début novembre, à quelques heures de celui du prix Renaudot, qui a suivi un calendrier de sélections presque identique, avec plusieurs noms communs aux deux listes — signe que la compétition se resserre autour d’un socle de romans remarqués par l’ensemble de la profession.

Cette proximité des listes Goncourt et Renaudot n’est pas inédite : les deux académies partagent une partie de leur lectorat professionnel et suivent de près les mêmes retours de la presse spécialisée, ce qui explique ces recoupements d’une sélection à l’autre.

Renaudot, Femina, Médicis : qui décide quoi

Chaque prix conserve ses propres règles de fonctionnement. Le jury Renaudot , réuni chez Drouant comme celui du Goncourt, distingue un roman, un essai et, selon les années, un prix spécial. Le Femina se singularise par un jury exclusivement composé de femmes, tandis que le Médicis met l’accent sur les auteurs dont « le talent n’est pas encore reconnu à la mesure de son talent », selon sa charte historique. L’ Interallié , enfin, réunit des journalistes et ferme traditionnellement la saison des prix.

Cette diversité de critères explique pourquoi un même roman peut figurer dans plusieurs sélections sans remporter aucun des prix finaux : les grilles de lecture des jurys ne se recoupent que partiellement, et chaque académie revendique sa propre sensibilité littéraire.

Pourquoi ce calendrier compte pour les lecteurs

Au-delà du folklore littéraire, ces annonces ont un effet concret sur les ventes : un roman primé début novembre bénéficie d’une réimpression rapide et d’une forte visibilité en librairie avant les fêtes de fin d’année. Suivre les présélections permet donc aussi de repérer, avant tout le monde, les titres qui alimenteront les tables des rayons culture des semaines suivantes — y compris pour les amateurs de livre audio, de plus en plus nombreux à découvrir les lauréats sans attendre la version papier.

Pour les enseignants et les familles, ces mêmes listes recoupent souvent les suggestions de lecture relayées en classe, un sujet sur lequel la lecture occupe une place croissante dans les programmes scolaires.

Questions fréquentes

Quand les lauréats des grands prix littéraires 2026 sont-ils annoncés ?

Les annonces s’étalent de fin octobre à la mi-novembre : l’Académie française et le Médicis ouvrent la séquence, suivis à quelques jours d’intervalle par le Goncourt et le Renaudot, puis par le Femina et enfin l’Interallié.

Pourquoi le Goncourt et le Renaudot sont-ils annoncés le même jour ?

C’est une tradition ancienne : les deux académies se réunissent toutes deux chez Drouant, à Paris, et annoncent leurs lauréats à quelques heures d’écart afin de maintenir un suspense comparable autour des deux prix.

Les présélections permettent-elles de deviner le lauréat ?

Elles réduisent le champ des possibles mais ne garantissent rien : plusieurs favoris des listes intermédiaires n’ont historiquement pas remporté le prix final, les jurys réservant souvent leur choix jusqu’aux dernières délibérations.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale