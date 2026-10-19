L’Inde devient la quatrième économie mondiale : ce que change le nouveau classement du FMI

Le classement mondial des grandes puissances économiques s’apprête à bouger. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international , l’Inde devrait devenir la quatrième économie mondiale dès 2027, dépassant le Japon et s’installant juste derrière les États-Unis, la Chine et l’Allemagne. Une bascule qui n’était pas survenue depuis plus de soixante ans et qui illustre un rééquilibrage profond de la carte économique mondiale.

Ce que dit le classement du FMI

D’après les chiffres relayés par plusieurs médias économiques le 15 octobre, le PIB nominal de l’Inde atteindrait environ 4 520 milliards de dollars en 2027, devançant de peu le Royaume-Uni (4 490 milliards) et le Japon (4 470 milliards), qui glisserait alors au sixième rang mondial. Les trois premières places resteraient occupées par les États-Unis, la Chine et l’Allemagne. Il s’agit d’une projection, pas d’un fait acquis : elle repose sur des hypothèses de croissance et de taux de change qui peuvent évoluer d’ici 2027.

Pourquoi l’Inde progresse aussi vite

Cette ascension s’explique par une croissance économique soutenue sur plusieurs années consécutives, portée par une population active nombreuse et jeune, l’essor de ses secteurs technologiques et numériques, ainsi que des investissements étrangers en hausse. Le pays bénéficie aussi d’une demande intérieure dynamique, qui limite sa dépendance aux exportations contrairement à d’autres économies asiatiques.

Une démographie favorable, avec une main-d’œuvre jeune et en expansion

Des services, notamment numériques, en forte croissance

Une demande intérieure qui tire l’activité indépendamment du commerce extérieur

Pourquoi le Japon recule dans ce classement

À l’inverse, le Japon voit sa dynamique économique s’essouffler, pénalisée par une population vieillissante et en recul, une croissance atone depuis plusieurs décennies et les effets de change sur la valeur de son PIB exprimé en dollars. Ce n’est pas la première fois que l’archipel perd un rang dans ces classements internationaux : il avait déjà cédé sa place de troisième puissance mondiale à l’Allemagne il y a quelques années.

Des conséquences bien réelles pour l’équilibre mondial

Ce basculement n’est pas qu’une statistique : il pèsera sur les négociations commerciales, l’attractivité pour les investisseurs internationaux et le poids diplomatique de New Delhi dans les grandes instances économiques comme le G20. À l’image d’autres dynamiques de coopération internationale en recomposition, comme les récents accords spatiaux élargis à de nouveaux pays partenaires, la hiérarchie économique mondiale se redessine progressivement, sans bouleversement brutal.

Les États-Unis conservent pour l’instant la première place, portés par une économie qui a su rebondir après les chocs des dernières années, tandis que l’essor des secteurs numériques et de l’information continue de redistribuer la richesse mondiale au-delà des seules puissances industrielles traditionnelles.

Questions fréquentes

Cette projection du FMI est-elle déjà une certitude pour 2027 ?

Non, il s’agit d’une prévision basée sur les trajectoires de croissance et les taux de change actuels. Ces projections sont régulièrement révisées par le FMI selon l’évolution réelle des économies.

Pourquoi mesurer le classement en PIB nominal plutôt qu’en parité de pouvoir d’achat ?

Le PIB nominal, exprimé en dollars courants, est l’indicateur le plus souvent utilisé pour comparer le poids économique international des pays sur les marchés mondiaux. En parité de pouvoir d’achat, l’Inde occupe déjà un rang plus élevé depuis plusieurs années.

Quel est le classement des trois premières économies mondiales ?

Selon les mêmes projections, les États-Unis resteraient en tête, suivis de la Chine puis de l’Allemagne, avant l’arrivée de l’Inde en quatrième position devant le Royaume-Uni et le Japon.

Sources

L’essentiel —

Linfodrome —

Renseignement Économique

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale