Accords Artemis 2026 : la Turquie devient le 71e pays de la coopération spatiale internationale

Le 31 août 2026, la Turquie est devenue le 71e pays à signer les Accords Artemis , ce cadre de coopération spatiale internationale porté par les États-Unis. La cérémonie s’est déroulée au siège de la NASA à Washington, en présence du ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacır. Un an après avoir franchi le cap symbolique des 50 signataires, les Accords rassemblent désormais 71 nations autour de règles communes pour l’exploration de la Lune, de Mars et au-delà.

Une signature scellée à Washington

C’est au sein du bâtiment Mary W. Jackson, siège historique de la NASA, que la signature a été officialisée. L’administrateur de l’agence spatiale américaine, Jared Isaacman, ainsi que le sous-secrétaire d’État adjoint chargé de l’espace et de l’environnement, Connor Tomlinson, ont assisté à la cérémonie. Washington a salué dans la foulée l’engagement d’Ankara en faveur d’une exploration pacifique et transparente de l’espace , dans un communiqué officiel du département d’État américain.

La Turquie, septième pays du Moyen-Orient à rejoindre le texte

Avec cette signature, la Turquie rejoint un groupe régional déjà fourni : elle devient le septième pays du Moyen-Orient à adhérer aux Accords, après les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, Oman, la Jordanie et Israël. Ce mouvement traduit l’intérêt croissant des puissances moyennes pour les programmes spatiaux, à l’heure où plusieurs agences nationales investissent dans l’observation, les lanceurs ou les futures missions lunaires. Ce type de coopération internationale scientifique rappelle d’ailleurs d’autres collaborations récentes, comme celle qui a permis à une équipe internationale de photographier pour la première fois l’étoile compagnon de Bételgeuse.

Que changent concrètement les Accords Artemis ?

Lancés en octobre 2020 par huit pays fondateurs (Australie, Canada, Italie, Japon, Luxembourg, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis), les Accords Artemis s’appuient sur le traité de l’espace extra-atmosphérique de 1967. Il ne s’agit pas d’un traité contraignant, mais d’un ensemble de principes de bonne conduite que chaque signataire s’engage à respecter dans ses futures missions. Parmi les engagements les plus concrets :

l’interopérabilité des systèmes entre agences spatiales partenaires ;

la transparence sur les programmes et objectifs de missions ;

l’assistance mutuelle en cas de situation de détresse dans l’espace ;

l’exploitation pacifique des ressources lunaires ou martiennes ;

la préservation des sites et objets ayant une valeur patrimoniale, comme les lieux d’alunissage historiques.

Ce type de cadre non contraignant, construit pays par pays, rappelle d’autres initiatives multilatérales récentes portées par de grandes organisations internationales. On pense par exemple à la conférence de l’ONU contre la désertification, qui s’est ouverte en Mongolie avec 12 milliards de dollars en jeu, ou encore à la mobilisation sanitaire mondiale déclenchée par l’urgence sanitaire internationale décrétée par l’OMS face à Ebola en RD Congo. Dans chaque cas, la diplomatie internationale cherche à fixer des règles communes avant que les tensions ne s’installent sur un terrain encore largement inexploré.

Une accélération continue depuis 2020

Le rythme des adhésions s’est nettement accéléré ces dernières années : à peine six ans après leur lancement, les Accords Artemis comptent près de neuf fois plus de signataires qu’à l’origine. Cette dynamique s’explique en partie par la multiplication des missions lunaires prévues par le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des astronautes sur la Lune, mais aussi par la volonté de nombreux pays de ne pas rester à l’écart des futures règles du jeu spatial . Pour la scène internationale, chaque nouvelle signature pèse un peu plus dans l’équilibre géopolitique de la conquête spatiale, un secteur de plus en plus lié aux enjeux technologiques et numériques des grandes puissances.

Questions fréquentes

Que sont les Accords Artemis ?

Ce sont des principes non contraignants, initiés par les États-Unis en 2020, qui encadrent la coopération internationale pour l’exploration pacifique de la Lune, de Mars et d’autres corps célestes, en s’appuyant sur le traité de l’espace de 1967.

Pourquoi la signature de la Turquie est-elle notable ?

Elle porte le nombre total de signataires à 71 et fait de la Turquie le septième pays du Moyen-Orient à rejoindre le texte, illustrant l’intérêt croissant de cette région pour les programmes spatiaux.

Les Accords Artemis obligent-ils les pays signataires ?

Non : il s’agit d’engagements politiques et non de traités contraignants au sens juridique, même s’ils influencent de plus en plus les pratiques des agences spatiales nationales.

Sources

NASA – NASA Welcomes Türkiye as Newest Artemis Accords Signatory

Département d’État américain – United States Welcomes Türkiye’s Signing of the Artemis Accords

SatellitePro ME – Türkiye becomes 71st country to sign NASA’s Artemis Accords

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale