Bételgeuse : l’étoile compagnon enfin photographiée par une équipe internationale

Un siècle de doute vient de prendre fin dans le ciel de la constellation d’Orion. Une équipe scientifique internationale annonce avoir obtenu l’image la plus nette jamais réalisée de l’étoile compagnon de Bételgeuse , la supergéante rouge la plus observée du ciel nocturne. La nouvelle, relayée fin août par plusieurs médias scientifiques anglophones, confirme des travaux publiés cet été et relance l’intérêt pour cette collaboration entre astronomes européens et sud-américains.

Une énigme vieille de cent ans

Depuis le début du XXe siècle, plusieurs générations d’astronomes soupçonnaient que Bételgeuse, à environ 550 années-lumière de la Terre, n’était pas une étoile isolée. Sa luminosité irrégulière et de subtiles variations de son éclat laissaient penser qu’un objet compagnon, trop faible pour être observé directement, tournait autour d’elle. Faute d’image directe, l’hypothèse restait fragile, régulièrement remise en cause faute de preuve définitive.

C’est cette coopération scientifique internationale qui a permis de trancher. Une équipe menée par un astronome de l’Observatoire de Paris – PSL, associant des chercheurs du CNRS, de l’Université Grenoble Alpes et de l’Observatoire de la Côte d’Azur, a mobilisé l’instrument SPHERE installé sur le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO), au Chili. Les données, collectées en décembre 2024 au moment où le compagnon présumé atteignait sa plus grande séparation apparente vue depuis la Terre, ont nécessité de longs mois de traitement avant de livrer une image jugée suffisamment convaincante pour être publiée.

Une étoile deux à trois fois plus massive que le Soleil

Les résultats, publiés à l’origine dans la revue Astronomy & Astrophysics, ont été rappelés et détaillés à nouveau fin août par plusieurs publications spécialisées, ce qui a permis d’affiner certains paramètres. Selon les estimations actuelles, l’objet baptisé Bételgeuse B afficherait une masse équivalente à deux ou trois fois celle du Soleil, une révision à la hausse par rapport aux premières hypothèses qui tablaient sur une masse comparable à celle de notre étoile. Sa luminosité, en revanche, resterait des dizaines de milliers de fois inférieure à celle de Bételgeuse, ce qui explique la difficulté extrême à le distinguer de l’éclat écrasant de sa voisine.

Distance de Bételgeuse : environ 550 années-lumière de la Terre

Masse estimée du compagnon : deux à trois fois celle du Soleil

Période orbitale provisoire : de l’ordre de six ans

Instrument utilisé : SPHERE, sur le télescope VLT de l’ESO (Chili)

Les chercheurs prévoient désormais de suivre le déplacement orbital de Bételgeuse B afin de préciser sa trajectoire exacte et, à terme, de mieux comprendre comment un compagnon aussi discret parvient à survivre si près d’une étoile promise à exploser en supernova.

Pourquoi cette découverte compte au-delà de l’astronomie

Au-delà de la prouesse technique, cette confirmation illustre la manière dont la recherche scientifique avance aujourd’hui grâce à des consortiums associant plusieurs pays, instruments et disciplines. Cette dynamique de coopération n’est pas isolée : elle rejoint d’autres efforts collectifs récents, qu’il s’agisse des grandes conférences onusiennes comme la COP17 sur la désertification qui vient de réunir 196 pays en Mongolie, ou des travaux menés sous l’égide de l’Unesco, à l’image de la récente rencontre parisienne consacrée aux sciences pour le développement durable. Dans les deux cas, ce sont des équipes dispersées sur plusieurs continents qui mettent en commun leurs données pour faire progresser la connaissance.

Cette approche collaborative rappelle aussi d’autres découvertes récentes portées par des équipes pluridisciplinaires, comme celle du gigantesque réservoir de magma identifié sous la Toscane plus tôt cette année, qui avait elle aussi nécessité le croisement de plusieurs jeux de données internationaux. Ces travaux nourrissent en outre l’éducation scientifique et la vulgarisation, en donnant au grand public des images concrètes de phénomènes jusque-là purement théoriques.

Une observation qui profite aussi aux technologies d’imagerie

Sur le plan technique, la performance repose sur des instruments d’optique adaptative capables de corriger en temps réel les turbulences de l’atmosphère terrestre, une prouesse qui profite également à d’autres domaines. Les avancées en traitement d’image à très haute résolution, développées pour ce type de programme, trouvent aujourd’hui des applications dans le monde numérique, de l’imagerie médicale aux capteurs embarqués. Une part croissante de ces innovations est d’ailleurs présentée lors de rencontres internationales spécialisées, prolongeant l’esprit de partage qui caractérise ce type de programme d’observation.

Pour les astronomes, l’étape suivante consistera à multiplier les observations afin de consolider l’orbite de Bételgeuse B et d’anticiper son comportement au moment où Bételgeuse elle-même connaîtra sa fin de vie stellaire, un événement scruté de très près par la communauté internationale des astrophysiciens.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que Bételgeuse B ?

Il s’agit du nom donné à l’objet compagnon de Bételgeuse, une étoile environ deux à trois fois plus massive que le Soleil mais beaucoup moins lumineuse, qui orbiterait autour de la supergéante rouge selon une période estimée à environ six ans.

Comment cette image a-t-elle été obtenue ?

Les astronomes ont utilisé l’instrument SPHERE installé sur le télescope VLT de l’Observatoire européen austral, au Chili, capable de séparer optiquement deux sources de lumière très proches et d’intensité très différente.

Pourquoi cette découverte a-t-elle mis autant de temps à être confirmée ?

La luminosité de Bételgeuse, des dizaines de milliers de fois supérieure à celle de son compagnon présumé, rendait toute observation directe extrêmement difficile, ce qui explique près d’un siècle d’hypothèses avant l’obtention d’une image jugée convaincante.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale