La princesse Sofia de Suède inaugure un sentier de randonnée accessible vers une cascade

Le 25 août, la princesse Sofia de Suède s’est rendue dans le parc national de Fulufjället, en Dalécarlie, pour inaugurer un sentier de randonnée entièrement repensé pour l’accessibilité . Objectif du projet, lancé il y a dix ans : permettre à des personnes à mobilité réduite de rejoindre, comme n’importe quel visiteur, la cascade de Njupeskär, l’une des plus hautes de Suède.

Un chantier de dix ans pour un site naturel emblématique

Le parc national de Fulufjället est réputé pour ses paysages de toundra et sa cascade, chute d’environ 90 mètres nichée au cœur d’une réserve naturelle. Depuis une dizaine d’années, les gestionnaires du site ont progressivement aménagé le parcours : élargissement et stabilisation du sentier de randonnée, création d’aires de repos, d’abris et d’espaces barbecue, pour rendre le site praticable au plus grand nombre. La princesse Sofia a fait partie des premières personnes à emprunter le tronçon achevé, aux côtés des équipes locales à l’origine du projet.

Cette étape s’inscrit dans une démarche plus large de tourisme de nature accessible , un sujet suivi de près par les associations qui militent pour l’autonomie des personnes en situation de handicap. Un aménagement de ce type change concrètement l’expérience : là où un fauteuil roulant, une poussette ou une canne rendaient jusqu’ici certains sites naturels inaccessibles, un revêtement stabilisé et une pente maîtrisée suffisent souvent à ouvrir la visite à toute une famille.

Pourquoi la princesse Sofia, précisément ?

L’engagement n’a rien d’anecdotique pour la famille royale suédoise. Le prince Gabriel, second fils du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, porte le titre de duc de Dalécarlie : le couple assure de ce fait régulièrement des visites officielles dans cette région de l’ouest du pays. Sofia de Suède s’est par ailleurs fait connaître, avant son mariage, pour son engagement associatif auprès de personnes vulnérables, un fil rouge que l’on retrouve dans le choix de ce type d’inauguration plutôt qu’un événement strictement protocolaire.

Sentier menant à la cascade de Njupeskär, l’une des plus hautes de Suède (environ 90 mètres).

Aménagements pensés pour les personnes à mobilité réduite : revêtement stabilisé, aires de repos, abris.

Chantier engagé depuis dix ans par les gestionnaires du parc national de Fulufjället.

Visite de la princesse Sofia le 25 août, sa première sortie officielle après la pause estivale.

Au-delà de l’anecdote royale, cette inauguration illustre une tendance de fond dans les pays nordiques : investir sur le temps long dans l’accessibilité des sites naturels protégés, plutôt que de la traiter comme un aménagement ponctuel. De quoi inspirer, à distance, d’autres grands sites naturels ailleurs dans le monde, où l’accès reste souvent pensé pour un public valide uniquement.

Questions fréquentes

Où se trouve le parc national de Fulufjället ?

Il est situé dans la province de Dalécarlie, dans l’ouest de la Suède, une région dont le prince Gabriel, fils de la princesse Sofia, porte le titre de duc.

Qu’est-ce qui a changé sur le sentier vers la cascade de Njupeskär ?

Le parcours a été progressivement aménagé sur dix ans pour devenir praticable par des personnes à mobilité réduite : revêtement stabilisé, aires de repos, abris et équipements adaptés.

Pourquoi la princesse Sofia a-t-elle inauguré ce sentier ?

Le couple princier assure régulièrement des engagements publics dans cette région dont leur fils porte le titre ducal, et la princesse Sofia s’est historiquement investie dans des causes liées à l’accompagnement des personnes vulnérables.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale