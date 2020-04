Partez à la découverte des plus beaux sites naturels de la Californie

L’état de la Californie puise son attrait touristique grâce à ses nombreux monuments historiques. L’État est situé au nord-ouest de Los Angeles. La Californie est bordée par l’océan Pacifique à L’Ouest. Découvrez 5 sites naturels de la Californie, qui vont vous couper le souffle !

San Diego pour découvrir les plages

San Diego est la deuxième plus grande ville de la Californie. Elle est également la plus peuplée de l’Amérique. La ville dispose de nombreuses plages pour passer du bon moment en couple ou en famille. Vous pouvez par exemple aller du côté de Sunset cliffs pour découvrir le coucher de soleil. Le voyageur peut également s’adonner à la pratique du surf à Windansea Beach. Vous devez savoir que San Diego est une ville ensoleillée . À titre d’indication, le soleil est présent 300 jours de l’année. La ville est située entre deux baies. Par ailleurs, San Diego est prolongée par l’île de Coronado. Ce dernier permet aussi de découvrir des plages.

Le parc Balboa pour voir les Koalas

Le parc Balboa est un zoo emblématique de la ville de San Diego. Il abrite des Koalas et pandas. La découverte des Koalas en Amérique peut constituer une véritable surprise pour un voyageur. Du fait que les touristes sont habitués à rencontrer le Koala en Australie. Le parc Balboa permet également de visiter divers musées et jardin. Sachant que le parc est étendu sur une superficie de 4 856 km2. Vous découvrirez dans le parc plus de 130 variétés de roses et 3700 animaux différents.

La vallée de la mort

La vallée de la mort est située dans le désert de Mojave. À en croire son nom, il s’agit d’un endroit sinistre qui fait peur à découvrir. Rassurez-vous, la vallée de la mort est seulement un endroit sec des États-Unis. Vous pouvez découvrir sur le lieu des montagnes enneigées et des sables colorés. Death Valley propose aux visiteurs des paysages désertiques uniques au monde. Vous aimeriez surement marcher et vous reposer sur les dunes de sable pour quelques minutes afin de réfléchir sur le prochain endroit à visiter.

Le Lassen Volcanic National Park

Le Lassen Volcanic National Park est un site volcanique de la Californie. Il est possible de découvrir le volcan appelé le Lassen Peak en parcourant un sentier. La dernière éruption était observée 100 ans auparavant. Vous pouvez également effectuer des randonnées sur le site appelé Cinder Cone. Plusieurs sources d’eau chaude sont présentes à l’intérieur du parc national. Sachant que le plus connu est la Bumpass Hell.

Burney Falls pour découvrir sa célèbre cascade

Burney Falls est un cours d’eau situé dans le parc d’État commémoratif du 26 ème président des États-Unis du nom de McArthur Burney. Le site propose de découvrir une magnifique cascade de 39 mètres de hauteur à 1 m d’altitude. Le mur d’eau jaillit d’une paroi recouverte de mousse. Les jets d’eau de la cascade créent des petits arcs-en-ciel. Vous pouvez suivre le cours d’eau afin d’aller jusqu’à un point d’observation. Le cours d’eau est déversé sur un bassin d’eau claire constitué de milliers de bulles.

Prêts pour partir en Californie ?