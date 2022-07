La signalétique extérieure avec de l’adhésif électroluminescent, une tendance qui fait fureur

Autrefois utilisé uniquement par l’armée, l’adhésif électroluminescent a été ces dernières années utilisé dans plus d’un domaine. D’abord dans le secteur de la sécurité, plus précisément sur les vêtements des agents et ensuite dans le domaine de la communication visuelle. Pour ce dernier secteur, le rendu de l’adhésif électroluminescent sur les signalétiques extérieures est intéressant. Vous serez bien étonné de voir les nombreux avantages de cet adhésif lumineux lorsqu’il est utilisé sur des supports de communication.

Une technologie lumineuse qui nous vient tout droit des États-Unis

Développé aux États-Unis, l’adhésif lumineux était en effet utilisé par l’armée afin de signaler les pistes d’atterrissage dans les camps. En 2014, Was Light a ensuite repris le brevet pour l’adapter à la signalétique. Depuis lors, l’adhésif électroluminescent est devenu un accessoire de choix dans la communication. Lorsqu’il est associé à une signalétique extérieure, l’adhésif électroluminescent lui donne vie. Il offre ainsi un rendu magnifique, différent des plaques sobres et fades auxquelles nous sommes généralement habitués.

La signalétique avec de l’adhésif électroluminescent pour passer un message plus rapidement

L’adhésif produit une lumière douce et scintillante qui ne passe certainement pas inaperçue. Les couleurs vives qu’il fait rejaillir accrochent facilement l’attention et permettent à cet effet de faire passer un message plus facilement. Que ce soit pour guider des clients vers des locaux, signaler une information ou une présence, l’adhésif électroluminescent permet à la signalétique de jouer parfaitement son rôle de support de communication.

Par ailleurs, lorsque l’adhésif est utilisé sur une signalétique pour des besoins de publicité, son côté lumineux permet de sublimer l’identité visuelle, mais pas que ! La signalétique faite avec l’adhésif électroluminescent permet de se démarquer de la concurrence. Dans un espace avec de nombreuses boutiques ou signalétiques, la vôtre sera certainement plus visible que les autres. En outre, il convient de rappeler que l’attrait visuel de l’adhésif lumineux apporte une touche chic et originale à tous les supports auxquels il s’intègre.

Une flexibilité d’utilisation et des caractéristiques éblouissantes

L’adhésif électroluminescent est constitué d’une feuille de phosphore de moins de 1 mm d’épaisseur. Il est réputé pour sa légèreté, sa souplesse et surtout sa flexibilité. L’adhésif peut alors se poser sur n’importe quelle surface et, sans être un expert, vous pouvez réussir la pose. Quel que soit l’emplacement de votre signalétique, cette technologie peut s’intégrer facilement.

Puisqu’il contient du phosphore, l’électrification du film électroluminescent crée un champ magnétique. Cela permet de libérer du photon qui diffuse de la lumière douce et froide. En outre, cette lumière homogène et dense peut traverser le brouillard. L’adhésif permet donc une communication longue portée, quelle que soit la saison.

Cela dit, malgré la large diffusion que permet l’adhésif lumineux, la lumière qu’il produit n’éblouit pas. Face à votre signalétique, les passants ne seront donc pas gênés. En effet, contrairement au néon et à la LED, la technologie électroluminescente n’est pas prise en compte dans la réglementation de la pollution lumineuse.

Une option économique et durable

L’adhésif électroluminescent a une autonomie de 20 000 h en mode continu et 30 000 h en clignotement. Il dure alors particulièrement longtemps, soit 2 ans et plus, avant que le phosphore ne perde sa luminosité. Par ailleurs, cette technologie consomme 2 à 3 fois moins d’énergie que l’alimentation LED. Utiliser de l’adhésif lumineux revient donc à faire des économies sur l’électricité.

Pour ce qui est de la durabilité, l’adhésif électroluminescent résiste très bien aux impacts ainsi qu’aux vibrations. Il a également une excellente résistance à l’humidité, aux hautes températures et aux basses températures. La signalétique faite avec du film électroluminescent ne risque certainement pas de succomber à une surtension. En outre, rappelons que cette technologie garantit une bonne étanchéité ainsi qu’une protection contre les UV.

Des multiples associations pour obtenir une signalétique personnalisée

Les signalétiques, quel que soit l’aspect qui leur est donné, ont tendance à se ressembler. Néanmoins, lorsque vous y ajoutez un film électroluminescent, vous obtenez un accessoire qui, au-delà de la communication, reflète votre identité de marque. Vous pouvez en effet choisir une large gamme de coloris à mettre sur votre signalétique afin de faire passer un message fort à vos prospects ainsi qu’à vos clients. L’adhésif électroluminescent est décidément un atout marketing de taille qui s’obtient toutefois à un prix presque forfaitaire sur le marché.

En définitive, c’est important de bien choisir sa signalétique extérieure pour susciter la curiosité et l’intérêt de la clientèle. Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser des adhésifs électroluminescents et le tour est joué.