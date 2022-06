Entrer en contact avec un animal qui est décédé

Le deuil

Lorsque nous perdons notre animal de compagnie, nous pouvons être désemparés et désirer à un certain moment entrer en contact avec lui. Ceci pour plusieurs raisons : la première c’est que nous l’aimons toujours et qu’il nous manque. La deuxième est d’être rassuré, de savoir s’il va bien, s’il viendra de temps de temps nous faire un petit coucou. Même si beaucoup vous diront que c’est de la folie, qu’il n’est pas possible de communiquer avec l’au-delà, sachez que votre réaction est tout à fait normale car votre animal de compagnie était, de son vivant, toujours à vos côtés et que vous continuez malgré la mort à l’aimer.

Comment dialoguer avec son animal qui est décédé

Avant de commencer, il est conseillé de déterminer l’endroit le plus adéquat, le plus apaisant. Cela peut-être une pièce isolée loin des bruits ou à l’ombre d’un arbre proche d’un ruisseau. Le principal est d’être au calme et serein. Pour entrer en contact avec son chien ou son chat décédé, vous pouvez avoir avec vous, un objet qui appartenait à votre animal de compagnie. Cela peut être son jouet préféré, son collier, sa gamelle ou une photo de lui. Ayez toujours à l’esprit que pour le conduire jusqu’à vous, vous devez être patient et que vous ne devez absolument pas crier après lui, cela pourrait avoir comme effet de le faire fuir. Il pourrait ne plus revenir.

Fermer les yeux et faîtes le vide dans votre esprit. Il faut que vous soyez relaxé afin d’être en phase avec le monde spirituel où se trouve votre chat, votre chien, votre cheval, etc. Même si vous ne le percevez pas encore, il n’est parfois pas très loin de vous. Profitez en pour lui dire que vous l’aimez et que vous voudriez un petit signe de sa part. Surtout ne précipitez pas les choses et soyez attentif au moindre signe car celui-ci peut être très discret.

Pour conclure, il faut savoir que la communication avec un animal décédé n’est pas une chose facile et qu’il faut parfois des semaines entières avant d’avoir un léger signe. Selon certaines théories, il faut au moins 40 jours avant que l’animal soit dans des conditions optimales afin de pouvoir se rapprocher de sa famille.