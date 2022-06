Gourou de la technologie du 21eme siècle – Siddhartha Paul Tiwari

Le secteur de l’éducation est en transition, passant des salles de classe traditionnelles aux environnements du 21eme siècle alimentés par des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle. Dans le cadre du changement de paradigme pour l’éducation au 21eme siècle, des compétences d’apprentissage supérieures sont vitales. Cependant, de nombreux programmes d’enseignement supérieur sont obsolètes ou ne couvrent pas suffisamment les dernières technologies. Siddhartha Paul Tiwari, technologue réputé, a participé à la création et au développement de programmes et de cours sur internet et l’intelligence artificielle, qu’il élabore en collaboration avec des établissements d’enseignement et des universités de premier plan en Asie.

Régulièrement invité en tant que conférencier dans les IIT, les IIM et les universités de Singapour, il aspire à révolutionner l’éducation en tirant parti des données en temps réel et en modifiant les programmes actuels. Connu comme le « gourou de la technologie du 21eme siècle », Tiwari affirme que le rôle des responsables de l’éducation, en particulier dans l’enseignement supérieur, a considérablement changé. Il croit que nous devrions restructurer nos systèmes d’éducation pour préparer nos jeunes à la mondialisation économique et à la mobilité croissante d’aujourd’hui.

Il est important que nous restions innovants et tournés vers l’avenir. Malgré tout, il reste beaucoup à faire dans ce domaine. L’Asie joue un rôle important dans la promotion de l’éducation. Un certain nombre de pays asiatiques sont des acteurs innovants d’envergure mondiale. Ils ont attiré d’importants investissements privés dans des établissements d’enseignement qui fonctionnent sur l’internet et attirent des étudiants internationaux. Selon M. Tiwari, compte tenu de la situation actuelle en Asie, il est temps de revoir certaines des capacités régionales de la région et de voir ce que nous pouvons faire à partir de là pour progresser.

Si ces nouvelles technologies sont introduites en Asie au rythme et à l’échelle requis au cours des prochaines décennies, elles auront sans aucun doute un impact profond sur le secteur de l’éducation dans la région, mais l’ampleur et la portée de cet impact dépendent de la rapidité et de l’étendue de leur mise en œuvre. L’intelligence artificielle et l’émergence de technologies plus récentes influenceront grandement l’éducation du futur. Afin de développer et d’intégrer les nouvelles technologies dans l’éducation de manière équitable et efficace, nous devons réfléchir de manière critique pour nous assurer que nous minimisons les faiblesses et obtenons finalement des résultats positifs. Dans le passé, les parcours éducatifs et professionnels étaient linéaires par nature, mais avec l’évolution de la technologie, ils le sont devenus encore moins linéaire, ajoutant un nouveau niveau de complexité et de défi pour les étudiants. En raison des progrès technologiques, il y aura une révolution dans le secteur de l’éducation dans un proche avenir et nous devons nous y préparer.