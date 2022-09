Comment augmenter sa moyenne en Maths au second trimestre ?

Les résultats du premier trimestre sont tombés en mathématiques et ils ne sont pas excellents ? Vous allez devoir augmenter votre moyenne en maths de façon significative ? Il existe plusieurs possibilités pour pouvoir performer au second trimestre : prendre des cours particuliers, bien plus s’exercer…

Être attentif en cours

La plupart du temps, les étudiants/élèves se laissent aller lors du second trimestre. En effet, la fatigue commence à se faire ressentir, mais il ne faut pas baisser les bras. Il est important de rester concentré et attentif, car 50% du travail personnel se fait en classe. Pour rester attentif en cours, favorisez la prise de notes.

Une bonne prise de note va vous permettre de vous concentrer sur les paroles de votre enseignant, car elle vous poussera à synthétiser les informations données. De plus, celle-ci permet une meilleure mémorisation et compréhension de votre cours.

Bien apprendre son cours

Faire des flashcards

Les flashcards est un très bon moyen pour mémoriser son cours et de manière plutôt ludique. Elles sont souvent utilisées en mathématiques pour assimiler rapidement les formules. En mathématique, il est primordial de connaître les formules par cœur avant de pouvoir s’exercer.

Pour cela, il faut d’abord créer vos propres flashcards. C’est facile à faire, et surtout rapide. Il vous suffit de noter, sur une petite fiche par exemple, d’un côté le nom de la formule et de l’autre la formule en elle-même. En les créant vous-même, vous allez d’abord effectuer une première mémorisation via votre écriture. Après il ne vous reste plus qu’à travailler avec les flashcards pour que les formules deviennent évidentes pour vous lors d’un exercice.

Faire des fiches

Pour bien apprendre son cours, il est important de le synthétiser, car toutes les informations ne sont pas forcément importantes. Pour cela, quoi de mieux que de faire des fiches? Vous pouvez noter dessus les informations à connaître pour la réalisation d’un exercice comme les théorèmes ou encore les propriétés. En faisant des fiches, vous allez déjà mémoriser une bonne partie de votre cours. Faire des fiches n’est pas une perte de temps !

Pour être bon en maths : il faut s’exercer.

Pour exceller en mathématiques, il n’y pas de secret : il faut s’entraîner. Tout d’abord, vous devez faire correctement les exercices à faire à la maison même si vous rencontrez des difficultés. Il ne faut pas que vous arriviez en cours sans connaître les sujets du jour. Pour faire augmenter votre moyenne en mathématiques, vous devez bien reprendre les exercices faits en cours et les refaire. Souvent lors des contrôles, les professeurs donnent des exercices déjà vus en cours en changeant uniquement les données.

Prendre des cours particuliers

Prendre des cours particuliers est un bon moyen pour augmenter sa moyenne en mathématiques. Dans une classe de 30 élèves, il est parfois difficile de poser une question ou de demander de l’aide à son professeur. Mais il est important de ne pas rester dans l’incompréhension. C’est en cela qu’il est intéressant de prendre un professeur particulier, il est là pour vous aider dans les moments où vous ne comprenez pas.

De plus, il peut vous donner d’autres exercices, vous enseigner des moyens mnémotechniques pour mieux retenir des informations, vous encourager… Il existe beaucoup de sites qui mettent en relation des personnes en difficultés avec des professeurs particuliers, notamment la plateforme des Sherpas. Les Sherpas vous proposent un grand panorama de professeurs particuliers de maths qui pourraient convenir à vos attentes ! N’attendez plus, les bonnes notes vous tendent les bras…