Où trouver une offre de chasse au sanglier ?

Les champs dévastés, les épis dévorés, les tiges cassées sont les constats amers après le passage des sangliers. Ces gros gibiers prolifèrent très rapidement, d’où la nécessité de la chasse réglementée. En effet, les dégâts annuels provoqués par les cervidés, les rongeurs et les sangliers s’élèvent à plus de 80 millions d’euros. Les chasseurs ont pour mission de réguler leur nombre. Ces quelques astuces vous permettront de trouver une offre chasse au sanglier.

Trouvez une offre de chasse au sanglier sur internet

La saison de chasse aux sangliers débute généralement en juin pour s’achever en décembre. Ces gros gibiers suscitent la passion voire la fascination des chasseurs. Attention, ce sont surtout des animaux dotés d’une grande faculté d’adaptation, d’où l’accroissement phénoménal de leur population. Pour y remédier, de nouvelles offres de chasse au sanglier arrivent quotidiennement sur cocagne.fr/gros-gibier/chasse-sanglier/, première plateforme nationale d’offres de chasse. Le site web est d’ailleurs validé par les Fédérations départementales des chasseurs partenaires de Cocagne. Autrement dit, la qualité des offres de chasse est validée avant leur diffusion en ligne.

Quand pouvez-vous pratiquer la chasse au sanglier ?

Compte tenu de l’accroissement constant et rapide de la population de sangliers, la saison de chasse débute plus tôt que d’habitude. Les chasseurs sont donc autorisés à chasser ces gros gibiers dès le début juin jusqu’à la fin du mois de février. La chasse à l’approche ou à l’affût reste de rigueur durant la période estivale. Tous les modes de chasses sont ensuite autorisés à compter de septembre. En effet, les chasseurs aguerris ont l’embarras du choix parmi différents modes de chasse : la chasse en battue, la chasse à l’affût, la chasse à l’approche. Concernant les armes utilisées, les chasseurs optent notamment pour les fusils ou pour les carabines. Il peut s’agir d’armes à canon lisse ou d’armes à canons rayés. De même, les balles moyennes à tir tendu ou les balles lourdes sont privilégiées. Et pour une précision de tir optimale, de nombreux chasseurs utilisent un « point rouge ». En cas de doute, il vaut mieux demander l’avis d’un armurier. Ce professionnel pourra vous indiquer le calibré adapté, en fonction du mode de chasse.

Quelles sont les réglementations de la chasse au sanglier ?

Il est avéré que 50 % des accidents de chasse se produisent lors d’une battue au grand gibier. Les réglementations en vigueur visent à faire baisser la fameuse fièvre du sanglier. En effet, les chasseurs peuvent perdre leur sang-froid et se révèlent imprudents. Aussi, la règle des 30° s’impose : le chasseur ventre au bois doit éviter de tirer dans la traque. Il tire uniquement lorsque l’animal se situera au-delà d’un angle de 30°. L’angle de 30° se matérialise par 5 pas vers la droite puis 3 pas perpendiculaires. Le process sera le même du côté gauche. Un chasseur qui ne respecte pas cette règle sera mis en cause en cas d’accident. En outre, la réglementation impose le port de vêtements fluo pour accroître la sécurité des chasseurs. Exit les vieilles vestes aux teintes d’automne. Les tenues fluo restent un gage de sécurité. Dans tous les cas, le chasseur doit toujours tenir compte de son environnement.