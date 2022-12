Tout savoir sur les columbariums

La crémation est de plus en plus choisie ainsi, on trouve maintenant des columbariums un peu partout. À savoir que depuis l’année 2008, les communes française avec plus de 2000 habitants doivent avoir un site cinéraire pour accueillir les cendres des défunts. Le but de cette décision est de satisfaire les besoins de la population ainsi que d’anticiper la hausse de crémations. Mais c’est quoi exactement un columbarium ?

Qu’est-ce qu’un columbarium ?

Columbarium dans les Laurentides est un monument funéraire pour célébrer et pour commémorer les défunts. C’est une structure permettant de garder les urnes avec les cendres des gens décédés et incinérés. Il est équipé de niches scellées par une plaque avec le nom, le prénom ainsi que l’année de naissance et de décès. Chacune des cases est dédiée à une famille. Placé dans un crématorium ou un cimetière, le columbarium est collectif. Mais chaque niche peut également être individuelle. Chacun peut donc acheter un espace délimité. On est aussi libre de construire un monument dédié aux urnes ou disposer d’une structure existante. En général, le columbarium individuel peut accueillir une à quatre urnes.

Les diverses formes de columbariums

Que le columbarium se trouve en intérieur ou en extérieur, il peut prendre différentes formes. Il peut être sous forme de mur de granit. D’ailleurs, c’est le modèle le plus classique dans les cimetières. En raison de l’utilisation du granit, ce columbarium est résistant au temps. On trouve aussi des colonnes qui sont pratiques, car elles peuvent être disposées dans les divers recoins d’un cimetière : dressées dans un lieu dédié, le long d’une allée… Leur avantage est qu’elles ne demandent pas beaucoup d’espace au sol et sont modulables facilement. La pyramide est une autre forme de columbarium. Elle est découpée en nombreux étages pour avoir des casiers accueillant les urnes. L’autre forme de columbarium est le globe qui est particulièrement esthétique, car il est disponible en plusieurs coloris.

Le fonctionnement du columbarium

Le columbarium fonctionne comme la mise en terre dans un cimetière. Pour ce faire, il faut acheter une concession pour l’entreposage des cendres de la personne décédée. Les concessions sont commercialisées par une maison funéraire ou par la commune du cimetière. Pour ce qui est de la durée de ces concessions, c’est entre 25 et 99 ans. Si le contrat n’est pas renouvelé, l’institution funéraire cherche les descendants du défunt. Si elle ne les trouve pas, elle publie des avis dans les journaux. Concernant le prix, cela dépend de chaque institution. De plus, cela varie de la durée du contrat, de l’emplacement de la niche et de l’aménagement du columbarium. À préciser que plus le casier est à hauteur des yeux, plus il est coûteux.

La personnalisation du columbarium

Si on a choisi de mettre l’urne cinéraire dans un columbarium collectif, on peut personnaliser la niche, décorer la plaque d’identification de la personne décédée. Cependant, il ne faut pas que cela gêne les autres niches ou endommager ou encore fragiliser la structure du columbarium. Il est possible de faire des gravures sur la plaque funéraire, ajouter une photo, un message, un dessin… pour rendre un dernier hommage à l’être cher perdu. On peut encore mettre des fleurs artificielles. Pour information, certains columbariums ont des niches de débords pour permettre de planter des fleurs.