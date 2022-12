Pourquoi choisir les prestations d’un manufacturier de monuments funéraires ?

La réalisation d’un monument funéraire ne constitue en aucun cas une obligation. Le monument matérialise la sépulture. Il permet aux proches de maintenir le lien avec le défunt et de venir se recueillir. Le monument a donc une grande importance. En effet, il rend hommage au défunt tout en facilitant le travail de deuil des proches. La conception d’un monument funéraire incombe à des entreprises professionnelles. Les manufacturiers, en particulier, proposent des créations originales et uniques pour respecter le défunt. Voici pourquoi vous devez choisir les prestations d’un manufacturier de monuments funéraires.

Les monuments funéraires sont conçus sur mesure

Par manque d’inspiration ou faute de budget, les proches du défunt commandent la réplique de réalisation repérée sur internet. Pourtant, le monument funéraire peut être utilisé pour représenter le vécu du défunt. Il est donc préférable de choisir un monument funéraire unique à son image.

La personnalisation met en valeur la singularité de l’être disparu. Les monuments funéraires sur mesure que l’on peut retrouver sur des sites comme https://www.granitelacroix.com peuvent rendre un dernier bel hommage au défunt. Les manufacturiers de monuments funéraires conçoivent des monuments sur mesure.

Le manufacturier de monuments funéraires est à l’écoute des proches pour réaliser un monument funéraire sur mesure à l’image du défunt. Il guide les proches endeuillés vers la solution la plus appropriée tout en respectant leur budget et leurs attentes. Il est même possible de concevoir un monument ultra-personnalisé : matériau, forme, typographie, gravure personnalisée…

Un manufacturier de monuments funéraires propose une large gamme de produits

Il existe plusieurs familles de monuments funéraires pour rendre hommage au défunt :

La pierre tombale : elle comporte une dalle en pierre, en marbre ou en granit qui couvre la concession.

La stèle : elle désigne la partie verticale du monument funéraire. On y grave généralement l’identité et la religion de l’être disparu.

Le caveau : ce monument funéraire spécial est une pièce réalisée sous terre pour accueillir le cercueil.

La chapelle : ce monument funéraire prend la forme d’une maison de petites dimensions constituée de 3 murs. Son architecture originale ressemble à celle d’une petite cathédrale. Elle se dote aussi d’une porte en fer.

L’enfeu : il s’agit d’une case étanche dans laquelle on dépose le cercueil ou l’urne funéraire en surélévation. Ce monument permet de gagner de la place, mais seule la porte est personnalisable.

Le caveautin : il combine caveau et pleine-terre. Il se compose d’une fosse entourée de dalle de béton qui protège le cercueil de la pression de la terre. Il n’est pas étanche contrairement au caveau.

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses solutions existent en termes de monuments funéraires.

La pose des monuments est faite par des professionnels

Le manufacturier de monuments funéraires se charge également d’installer les monuments funéraires, en plus de les fabriquer. L’intervention d’un tel professionnel garantit un travail bien fait. Il considère les volontés du défunt et des proches tout en tenant compte des contraintes spécifiques liées à chaque cimetière.

Le manufacturier assure en même temps la pose de la sépulture. Il pourra aussi renseigner quiconque se posant des questions sur l’installation du monument. Il peut même intervenir sur un monument existant.