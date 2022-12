Les diagnostics immobiliers, doivent-ils tous être faits en même temps ?

Les diagnostics immobiliers sont indispensables pour la location et surtout la mise en vente d’un bien immobilier. Ils informent le potentiel locataire ou acheteur sur l’état de l’immeuble et ses performances en matière de consommation énergétique. Il est recommandé de les faire à des moments bien précis du processus de vente ou de location. Alors, quand effectuer ces évaluations ? Doit-on les faire tous au même moment ? Voici les réponses !

Quand devez-vous faire réaliser vos diagnostics immobiliers ?

Vous devez réaliser vos diagnostics immobiliers avant la signature de tout contrat de vente ou de bail de location. Ces données sont à présenter au potentiel acquéreur ou au locataire du bien immobilier à vendre ou à louer. Toutefois, il est possible de réaliser vos diagnostics en deux temps. En effet, seul le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) doit paraître dans l’annonce de vente ou de location.

Le DPE est dorénavant un critère important à l’instar de la superficie, du nombre de pièces ou de la situation géographique. Il permet à l’acheteur ou locataire de se faire une idée de la consommation énergétique du bâtiment. Les autres rapports sont nécessaires le jour de la signature de votre contrat de vente ou de location. Vous pouvez donc les faire après avoir publié votre annonce.

Notez que les diagnostics immobiliers à réaliser dans le cadre de la vente d’un bien immobilier ne sont pas les mêmes pour tous les bâtiments. La liste des diagnostics obligatoires diffère selon la nature de la transaction, la localisation, l’année de construction et bien évidemment du type de bien mis en vente.

Vous pouvez visiter l’adresse https://blog.allodiagnostic.com/obligation-faire-tous-diagnostics-en-meme-temps/ afin de savoir quels sont les diagnostics que vous devez réaliser pour mettre en vente votre bien. Sachez de même que l’idéal est de réaliser tous ces diagnostics ensemble au même moment que vous effectuez le DPE. En réalisant vos diagnostics en même temps, vous bénéficiez en effet de certains avantages.

Les avantages de faire faire vos diagnostics immobiliers en même temps

Vous économisez de l’argent lorsque vous faites tous vos diagnostics au même moment. Le diagnostiqueur ne se déplacera qu’une seule fois pour procéder aux diagnostics. Vous n’aurez pas alors à payer plusieurs frais de déplacement.

Par ailleurs, vous pouvez plus rapidement constituer votre dossier de diagnostics techniques qui, je vous le rappelle, est indispensable pour la vente et dont l’absence peut avoir de grandes répercussions sur le processus de vente, et même sur le prix de vente de votre bien immobilier.

En cas d’absence de diagnostic au cours de la signature du compromis de vente, l’acheteur a la possibilité de demander un délai supplémentaire pour réfléchir. Ce délai peut aller jusqu’à 7 jours. En outre, l’acquéreur peut aussi annuler son achat s’il le désire. Il ne paiera aucune pénalité dans ce cas. Il pourrait aussi demander une renégociation du prix de vente s’il le souhaite.

Il est donc plus avantageux de ne pas attendre la signature de l’acte de vente avant de faire tous les diagnostics techniques. En faisant vos diagnostics immobiliers avant la vente et au même moment, vous gagnez du temps et de l’argent. De plus, c’est un moyen efficace d’inciter l’acheteur avisé à s’engager formellement.