Dans quels cas réaliser une greffe de cheveux ?

Pour ceux qui souffrent de calvitie, d’alopécie androgénique et autres maladies pouvant provoquer une perte de cheveux… Il faut savoir qu’il existe une solution très efficace qui permet de retrouver une belle chevelure : la greffe de cheveux. Ces dernières années, la greffe capillaire a vraiment le vent en poupe. De nombreuses personnes provenant des cinq continents se ruent vers la Turquie pour se faire opérer. À noter que c’est une chirurgie légère. Pourquoi la Turquie ? Et dans quels cas peut-on réaliser une greffe de cheveux ? On vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet dans cet article.

Pourquoi la Turquie est-elle devenue la destination par excellence pour la greffe capillaire ?

Quand on recherche une clinique spécialisée en greffe capillaire sur internet, on peut apercevoir qu’on en trouve un peu partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France et dans la plupart des pays développés européens. Mais pourquoi la Turquie est-elle devenue la destination par excellence pour la greffe de cheveux ? Eh bien, il existe certaines raisons qui attirent les patients vers ce pays. Tout d’abord, il faut savoir que c’est la Turquie qui possède les meilleures cliniques en matière de greffe capillaire. Ce sont également elles qui possèdent les technologies les plus avancées. Et en ce qui concerne les savoir-faire, les chirurgiens turcs n’ont rien à envier aux autres chirurgiens. En somme, la Turquie a de très bons arguments pour attirer les personnes souffrant de perte de cheveux. Et ce n’est pas tout puisque le pays a encore un autre argument de taille : le tarif. En effet, une greffe de cheveux en Turquie coûte trois fois moins qu’en France, en Allemagne ou ailleurs. S’il faut prévoir environ 3 500 euros pour la formule tout compris (transport, hébergement, opération, suivi médical…). Ce sera le triple dans les cliniques européennes. Mais à un tarif aussi abordable, le résultat est-il satisfaisant. Eh bien, il suffit de faire une recherche sur internet avec les mots-clés greffe de cheveux turquie avant apres pour avoir un petit aperçu.

À quel moment faut-il réaliser une greffe de cheveux ?

La plupart des personnes qui souffrent de perte de cheveux ne savent pas dans quel cas il faut réaliser la greffe de cheveux. Alors, il existe trois critères qui peuvent aider à déterminer le bon moment. Le premier critère est le stade de calvitie. À noter qu’il existe 7 stades de calvitie. C’est à partir du second stade qu’on peut réaliser une greffe de cheveux. Si on décide de se lancer au premier stade, cela peut abîmer les cheveux en bonne santé. Ensuite, il faut prendre en compte l’évolution de la perte de cheveux. Il est conseillé de se faire greffer des cheveux au moment où la calvitie est stable. En effet, si cette dernière n’est pas stabilisée, la perte de cheveux risque de toucher d’autres parties du cuir chevelu. Et enfin, on a le dernier critère qui est l’âge. Certes, il n’y a pas d’âge précis pour réaliser une greffe de cheveux. Mais le mieux serait de la faire à partir de 30 ans. C’est à cet âge que la perte de cheveux est plus stable. Les résultats de l’opération seront donc plus qualitatifs.