Comment fonctionne la greffe de cheveux par DHI ?

La greffe de cheveux, on en parle beaucoup ces dernières années. Mais est-elle vraiment efficace ? Et où est-ce qu’on peut se faire greffer des cheveux ? Alors, il existe de nombreuses cliniques qui peuvent réaliser l’opération. On en trouve en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis… Mais les meilleures cliniques se trouvent en Turquie. Chaque année, des millions de personnes provenant des quatre coins du globe s’y rendent pour se faire opérer. Cela est non seulement dû au fait que les cliniques turques proposent des tarifs abordables. Elles utilisent également les techniques les plus innovantes en matière de greffe de cheveux. Parmi ces dernières, il y a la DHI. Qu’est-ce que la DHI ? Comment fonctionne-t-elle ? On en parle dans cet article.

Greffe de cheveux par méthode DHI : comment ça marche ?

Aujourd’hui, la méthode DHI fait partie des techniques les plus demandées dans les cliniques. De leur côté, les chirurgiens la recommandent aussi. La méthode de greffe de cheveux DHI ou Direct Hair Implantation est une dérivée de la FUE ou Follicular Unit Extraction. Ce qui différencie la DHI des autres techniques, c’est qu’elle combine précision et protection du follicule. Pour réaliser la DHI, il faut se servir d’un stylo DHI et un peu de technique d’extraction FUE. Le stylo en question a été inventé par le Professeur Chio, de l’Université Nationale Kyungpook en Corée du Sud. Selon ce dernier, l’utilisation du stylo DHI permet de combiner en un seul geste l’incision pour l’implantation du greffon dans la zone receveuse. Comme son nom l’indique, le stylo DHI ressemble à un stylo, mais il est équipé d’une petite aiguille creuse au bout. L’aiguille en question est reliée à un tube et une pompe. Pour en finir avec la calvitie, la méthode DHI est plus qu’efficace. En effet, elle offre un taux de réussite très élevé. Maintenant, la question est de savoir quels sont les avantages de la technique de greffe de cheveux DHI.

Les avantages de la méthode DHI

Que ce soit dans les cliniques turques ou ailleurs, la méthode DHI est très appréciée des patients. Et cela est dû au fait que cette technique présente de nombreux avantages et peu d’effets secondaires. L’un des grands avantages de la méthode DHI, c’est qu’elle est sans douleur. Et contrairement aux autres techniques, elle est beaucoup plus précise. Après, les chirurgiens n’ont pas besoin de raser la partie donneuse. Comme cité ci-haut, la méthode DHI permet de retrouver un résultat naturel et une belle chevelure. Et il n’y aura pas de cicatrice. Pour tous ses avantages, se faire opérer via la DHI n’est-elle pas trop coûteuse ? Alors, le prix fait partie des inconvénients pour ceux qui se tournent vers les cliniques américaines ou européennes. Par contre, ceux qui choisissent les cliniques turques vont pouvoir économiser énormément d’argent. En effet, le prix est trois fois moins cher en Turquie. Il faut prévoir entre 3 000 et 4 000 euros pour un forfait de 3 500 greffons, contre 10 000 euros dans les cliniques européennes.