Cataire et Matatabi : Quels effets pour nos chats ?

Les chats ont un intérêt particulier pour les herbes. Mais ce qui les caractérise le plus, c’est leur odorat très développé tout comme les grands félins à l’instar du tigre et du lion. De plus, il a une propriété particulière qui est celle de réagir à certaines odeurs. Si on met devant le nez des chats les plantes comme la cataire ou le matatabi, on constatera qu’ils seront très heureux. C’est quoi exactement ? On saura tout en continuant notre lecture.

Les herbes-aux-chats

Quand on parle d’herbes-aux-chats, il s’agit de la cataire et du matatabi. Ce sont des plantes qui attirent ces petits félins, car elles entraînent chez eux un effet euphorisant temporaire. Leur odeur est une véritable source des bien-être pour les chats. Il faut préciser que les herbes-aux-chats ne sont pas des drogues. Matatabi pour le chat et cataire ne présentent pas d’effets secondaires ni d’accoutumance. De plus, il n’y a aucune substance qui entre dans son corps puisque c’est uniquement leur odeur qui déclenche cet effet euphorisant. Donc, elles ne sont pas dangereuses pour sa santé. Cependant, la réaction peut être différente suivant le chat.

Les herbes-aux-chats ou les herbes à chat

Les herbes-aux-chats sont différentes des herbes à chat. Ces dernières sont de jeunes pousses de graminées (avoine, blé, orge ou seigle). Les chats les mangent aussi, on peut les faire pousser dans un pot. Les graines sont à acheter dans le commerce. Il y a également des touffes d’herbes très denses de 15 cm environ, ils peuvent les consommer directement. Les herbes à chat ont des propriétés digestives intéressantes, elles sont capables de réguler le système digestif en raison de leur richesse en fibres et en vitamines. Elles favorisent la digestion tout en aidant l’animal à régurgiter les boules de poils formées dans son estomac lorsqu’il se lèche.

La cataire

Plante aromatique, la cataire appartient à la famille des Lamiacées, elle ressemble à la menthe. C’est une plante médicinale originaire d’Europe et d’Asie, mais on la trouve désormais aussi au Canada et aux États-Unis. Elle pousse facilement sur des terrains calcaires, rocailleux et secs. La cataire contient du népétalactone, une substance naturelle semblable aux phéromones des chats. Certes, elle est bénéfique pour ces derniers, mais elle l’est aussi pour les hommes. Elle est capable de traiter l’agitation, l’insomnie, le mal de tête, les troubles gastriques d’origine nerveuse ainsi que la toux. On s’en sert également afin de calmer les coliques des bébés et les douleurs causées par la percée des dents des enfants. Par ailleurs, la cataire renferme une huile employée comme répulsif contre les insectes.

Le matatabi

Plante grimpante, le matatabi appartient à la famille des actinidiacées, et ses fruits sont semblables au kiwi. Elle est surtout présente dans les zones boisées et montagneuses du Japon et de la Chine. Elle est connue pour être particulièrement riche en minéraux et en vitamines, et c’est pour cette raison qu’elle est utilisée dans la médecine chinoise traditionnelle depuis des siècles. Ce sont les branches de matatabi que l’on récolte et que l’on coupe. C’est sous forme de bâtonnet qu’elles sont données aux chats. C’est en les mâchouillant qu’ils libèrent l’huile essentielle contenant les molécules influençant la stimulation nerveuse dans le cerveau.

Les effets de la cataire et du matatabi sur les chats

La cataire : Cette plante renferme de la népétalactone, une substance euphorisante et stimulante pour les chats. Ils sont attirés par cela. Son effet dure entre 5 et 30 minutes. Ce sont les molécules dans cette plante qui activent la sécrétion de phéromones sexuelles, la source de bien-être pour ces animaux. Mais la réaction n’est pas la même. 70 % des chats y sont sensibles. L’effet est présent chez les chats adultes, mais ce n’est pas le cas pour les chats âgés et les chatons. Il y a aussi des chats qui y sont insensibles à cause d’une prédisposition génétique. Si cela arrive, on peut leur proposer le matatabi.

Le matatabi : Moins connu que la cataire, le matatabi a des effets importants sur les chats. À l'inverse de la cataire qui n'affiche qu'une substance, le matatabi en renferme deux : l'actinidine et le dihydroactinidiolide. La première cause la même réaction que la népétalactone (euphorie et détente) alors que la seconde avec son odeur un peu sucrée entraîne un effet stimulant. Ses effets sont donc plus intenses. D'ailleurs, cette plante est considérée comme l'une des plus fortes herbes-aux-chats.

Les bénéfices de la cataire et du matatabi

Que ce soit la cataire ou le matatabi, ils apportent plusieurs bénéfices aux chats. Ils permettent de diminuer certains troubles du comportement comme le stress et l’anxiété, car ils ont une action apaisante. Sous forme de jouet, ces produits naturels stimulent également ces animaux. En raison de leur effet euphorisant, ils stimulent leur plan mental, et c’est ce qui les amène à l’exploration et au divertissement. Si on a des chats d’appartement, leur proposer des jouets en cataire ou en matatabi les aide à conserver une activité physique. Ils pourront exprimer leur comportement naturel de chasseur qui est bénéfique pour leur bien-être. Cela va encore les aider dans le maintien de leur poids de forme.

À savoir

En matière de jouets en cataire et en matatabi, le choix est large. Ils sont 100 % naturels, sans conservateurs et sans additifs. On trouve dans le commerce des bâtons de matatabi, des balles de cataire séchée de 3 à 4 cm, des plumeaux avec une balle de cataire, des jouets en tissu avec de la cataire séchée… On précise que si le chat délaisse son jouet après une quinzaine de minutes, c’est normal, car les effets de la cataire et du matatabi ne durent pas longtemps. De même, s’il avale un bout de leur jouet, ce n’est pas un souci. Bien au contraire, cela apporte des substances qui leur sont utiles comme la vitamine B29 et l’acide folique. Les magasins proposent également de la poudre de cataire séchée dans un contenant hermétique. On peut l’utiliser pour saupoudrer le griffoir, les jouets en tissu ou l’arbre à chat. Toutefois, il ne faut pas que ces animaux les mangent tout le contenant, car à forte dose, cela peut provoquer des troubles digestifs bénins.