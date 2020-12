L’huile de CBD pour animaux de compagnie en un coup d’œil

Avec l’avancée triomphante de l’huile de CBD dans le monde entier, de nombreuses personnes s’intéressent également à son utilisation chez les animaux.

Bien sûr, l’accent est mis sur les animaux de compagnie et les mammifères tels que les chiens et les chats – le système endocannabinoïde du corps y est tout aussi présent que chez l’homme, et par conséquent, le même stress chez l’homme devrait également être réduit avec de l’huile de CBD.

Après avoir lu cet article, vous pourrez en savoir plus sur les bienfaits de l’huile de la CBD qui peut également vous aider à mieux dormir.

Mais est-ce vraiment vrai et quelle est l’action de l’huile de CBD ?

Le THC, par exemple, en tant que partie enivrante de la plante de chanvre, est en principe interdit car les animaux ne comprennent tout simplement pas comment les effets associés doivent être évalués et gérés. Mais l’huile de CBD pour animaux de compagnie n’est pas enivrante et les amis à quatre pattes pourraient en bénéficier au moins avec certaines applications .

L’étude la plus importante sur l’huile de CBD pour les animaux de compagnie?

Une visite sur la boutique de CBD en ligne de JustBob.fr montre à quel point l’industrie légale du chanvre est déjà avancée et le fait qu’il existe de nombreux produits pour les amis à quatre pattes à la maison.

Malheureusement, la situation de l’étude sur le cannabis pour les animaux ne révèle pas encore grand-chose. Ceci est bien sûr lié à la nouveauté de l’huile de CBD en tant que produit sur le marché, qui n’existent que depuis quelques années.

Deuxièmement, nous commençons tout juste à comprendre les cannabinoïdes et avons donc recommandé que le sujet examine actuellement initialement une étude réalisée en 2018. Il a été étudié l’effet du CBD chez les chiens souffrant d’arthrite – environ 80% des participants, les sujets animaux se déplaçaient plus facilement, plus vite et évidemment avec moins de douleur grâce à l’huile de CBD.

Les bienfaits de l’huile de CBD chez les animaux

L’utilisation d’huile de CBD chez les animaux peut être observée en particulier dans les auto-expériences :

Douleur et inflammation,

Stress et peur,

Troubles gastro-intestinaux,

Crampes et peut-être même cancer,

et plus encore.

Apport de CBD et dosage

Il y a plus de 30 ans, la science a vérifié le fonctionnement de l’absorption de l’huile de CBD chez les chiens et est arrivée à des résultats encourageants. Apparemment l’huile de CBD agit comme lubrifiant et donc comme support détermine l’absorption des cannabinoïdes dans le corps des animaux de compagnie.

Le dosage est par conséquent difficile, car le chien ou le chat ne peuvent pas expliquer leur maux ou leur tolérance. Les médecins et les propriétaires choisissent généralement deux milligrammes de CBD. Cela permet d’observer une réaction, sans avoir un taux de CBD trop haut et donc problématique.

De plus, des isolats d’huile de CBD sont utilisés, ce qui évite tous les autres cannabinoïdes comme dans le produit à spectre complet, même si la teneur en THC peut toujours être inférieure aux valeurs limites.

L’huile de CBD comme option pour les crampes

Ces dernières affligent de nombreux chiens, surtout lorsqu’ils sont vieux, et même sans études disponibles à ce jour, de plus en plus de vétérinaires sont particulièrement optimistes à ce sujet.

Selon les rapports, les crampes diminuent considérablement lors de l’utilisation d’huile de CBD.

De plus, les animaux atteints d’épilepsie, ce n’est pas si rare dans le règne animal, pourraient bientôt en bénéficier, mais nous sommes également prudents face à de nombreux produits de chanvre trop optimistes pour chiens et chats, car il n’y a pas de base vraiment sûre pour le succès pour le moment.

L’huile de CBD pour chats

Contrairement au chien, le chat aime se faufiler, se cacher, attendre et il a évidemment un métabolisme différent. Par exemple, que les analgésiques pour chiens ne devraient jamais être utilisés pour les chats en raison des risques pour le foie.

Cependant, selon les rapports, ils réagissent bien lorsqu’on leur donne du cannabidiol pour se calmer et contre le stress et décomposer le CBD plus rapidement que le chien