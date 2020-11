L’huile de CBD pour mieux dormir

De nos jours, pouvoir se déconnecter après une dure journée devient un grand défi pour beaucoup d’entre nous, mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour ceux qui souffrent d’insomnie. Il y a déjà de nombreux utilisateurs de CBD qui parlent des avantages de l’huile de CBD pour traiter les problèmes de sommeil.

Les recherches sur l’huile de CBD

Des études récentes montrent l’efficacité de l’huile de CBD dans le traitement des conditions liées au sommeil, aide à se reposer plus profondément, combat la fatigue pendant la journée et raccourcit les phases REM, réduisant les rêves intermittents et instables.

En plus d’être une alternative 100% naturelle, il ne crée pas de dépendance et ne génère pas d’effets secondaires indésirables.

L’insomnie est l’une des pathologies du sommeil les plus courantes qui peuvent survenir dans nos vies. Les problèmes de sommeil peuvent être dus à plusieurs causes, parmi les plus courantes:

Anxiété

Troubles du rythme cardiaque

Retards causés par le travail de nuit

Utilisation de dispositifs technologiques la nuit qui émettent une lumière bleue stimulante qui perturbe la production de mélatonine

Troubles hormonaux

Certaines conditions génétiques

Hyperactivité cérébrale causée par le stress

Désordres psychologiques

Pathologies douloureuses

L’huile de CBD contre l’insomnie

Le stress et l’anxiété sont les principales causes de l’insomnie, l’huile de CBD a un effet calmant qui réduit l’anxiété et la douleur. Elle participe également à la régulation des différentes phases du sommeil. Ces propriétés font du Cannabidiol une alternative thérapeutique pour traiter ces types de problèmes.

Notre corps a un système endocannabinoïde qui génère ses propres cannabinoïdes. Ces composés, associés à un ensemble de récepteurs situés dans tout le système nerveux, régulent un grand nombre de fonctions et de processus tels que la douleur, l’humeur ou même les cycles de sommeil.

L’huile de CBD est capable d’interagir avec notre système endocannabinoïde. En augmentant sa concentration dans le corps, on obtient des effets très bénéfiques tels que la réduction de l’anxiété et du stress, le soulagement de la douleur ou la régulation du sommeil, entre autres.

Il convient de souligner une étude ambitieuse réalisée en 2018 au Brésil, dans laquelle du CBD a été fourni à 30 volontaires sains sans problèmes de sommeil, des doses élevées de Cannabidiol (300 mg / jour), montrant que le CBD n’altère pas les cycles de sommeil des personnes en bonne santé.

Cette étude intéressante démontre la sécurité et l’absence d’effets secondaires de l’huile de CBD. De plus, les conclusions encouragent des études complexes similaires chez des patients souffrant d’insomnie et augmentant le nombre d’individus.

La plupart des anxiolytiques et des somnifères produisent des effets secondaires puissants et, pire encore, ils peuvent conduire à de fortes dépendances. L’huile de CBD a prouvé non seulement son efficacité, mais aussi son innocuité, car elle ne produit pas d’effets secondaires indésirables et peut être administrée à fortes doses sans créer aucun type de dépendance.

Ajoutez que l’huile de CBD améliore également l’état de veille pendant la journée, vous permettant de rester éveillé et concentré pour effectuer les tâches quotidiennes.

Comment utiliser l’huile de CBD pour mieux dormir ?

Il n’y a pas de réponse correcte, car des facteurs tels que l’âge, le poids, la forme physique ou simplement la structure du système endocannabinoïde de chacun doivent être pris en compte.

Cela dépendra également de la concentration de CBD dans l’huile. Il est conseillé de commencer avec quelques gouttes et de progresser jusqu’à ce que l’effet souhaité soit atteint.

La plupart commencent à remarquer les effets avec seulement quelques gouttes du produit.

Il ne fait aucun doute que les multiples produits CBD actuellement vendus ne contiennent pas de cannabidiol et ne sont que de l’huile de graines de chanvre. L’huile de graines de chanvre peut être utilisée comme base ou support du produit , mais pour profiter des avantages, elle doit être riche en CBD, contenant de l’huile non seulement des graines de la plante Cannabis Sativa mais aussi des fleurs, des feuilles et tiges, d’où proviennent les cannabinoïdes. Avec cela, il ne reste plus qu’à choisir le bon concentré de CBD en fonction de nos besoins.

