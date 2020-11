Et si vous investissiez dans les cloisons de bureau ?

L’aménagement du bureau influe non seulement sur la motivation des salariés, mais aussi sur leur efficacité au travail. Si auparavant, les espaces de bureau en open space ont été très en vogue, ceux-ci ont été vite remplacés par les bureaux cloisonnés. Cela s’explique par leur faible rentabilité. Les cloisons, qui sont disponibles sous toutes les formes, designs et dimensions, apportent une amélioration à l’aménagement d’un espace de travail moderne. Quels sont alors les vrais avantages de ces cloisons, et pourquoi en acquérir ? Les réponses.

La cloison de bureau, source d’intimité et de productivité

Chaque employé a besoin d’un espace pour mieux exprimer sa créativité et limiter le stress au travail. Les cloisons de bureau sont de ce fait la solution idéale pour que l’employé puisse s’épanouir et apporter librement des plus-values à son entreprise.

Il existe les cloisons amovibles, les cloisons vitrées, les cloisons modulables et plus encore, disponibles chez 2M Mobilier et Mouvement, spécialisé dans la vente de cloisons de bureaux. Toutes, sans exception, permettent aux salariés d’avoir leur espace personnel et de bénéficier d’un minimum d’intimité au travail.

Il est vrai que grâce à ces cloisons, notamment aux cloisons amovibles, le salarié bénéficiera d’un espace qu’il pourra personnaliser. Il y disposera ses effets personnels, y compris des photos et des objets décoratifs en tout genre. Ces objets rendront l’espace de travail moins oppressant, c’est-à-dire moins anxiogène, et lui procureront un maximum de bien-être.

Grâce à cette intimité, l’employé sera plus productif et plus performant. Il s’y sentira comme s’il était chez lui et pourra travailler selon son propre rythme.

La cloison de bureau, source de santé et de distanciation sociale

Les cloisons évitent également aux salariés de contracter facilement des maladies bactériennes et virologiques. Oui, les cloisons de bureau s’avèrent très efficaces pour inhiber la propagation du coronavirus, qui sévit partout dans le monde. Elles permettent notamment de respecter la distanciation sociale d’un mètre imposée par la loi. D’où la limitation des risques encourus par toute l’entreprise.

Les cloisons de bureau sont également intéressantes dans le sens où elles contribuent grandement au bien-être et à la santé de chaque salarié. En effet, de par sa propriété isolante, la cloison limite les bruits. Parce qu’il n’aura pas à subir les nuisances sonores des autres collaborateurs, chaque employé sera plus concentré dans son travail.

Mis à part cela, l’employé ne verra pas les va-et-vient des autres employés comme dans le cadre d’un espace de travail en open space. Il sera plus calme et aura une santé physique et mentale plus productive.

La cloison de bureau, pour une meilleure organisation

Si vous voulez transformer vos bureaux en un endroit bien organisé et très esthétique, je vous recommande d’opter pour les cloisons amovibles, vitrées, modulables… Elles apportent toutes aux locaux de la modernité et de l’élégance grâce à leur design. De plus, elles sont faciles à installer et à disposer selon vos envies.

Autre avantage des cloisons de bureau : elles permettent de créer plusieurs petits espaces dans un seul local. Par exemple, vous pouvez aménager un espace de bureau, un espace de repos, un espace de réunion, etc.