L’art de la sieste

La sieste, qu’on appelle souvent la pause aux mille vertus, n’entre pas vraiment dans notre routine quotidienne. Pourtant, c’est une habitude saine que vous devez prendre. Ce moment de sommeil et de lâcher-prise au milieu de la journée vous aide à récupérer aussi bien physiquement que mentalement.

Découvrez dans cet article quels sont les besoins réels en sommeil de l’adulte, les bienfaits de la sieste et l’importance d’avoir une bonne literie pour un sommeil de qualité.

L’importance d’avoir une bonne literie pour bénéficier d’un sommeil de qualité

Une bonne literie est le premier garant d’un sommeil réparateur et d’une sieste récupératrice. Négliger la qualité de la literie serait une erreur. Quand on parle de literie, on fait tout de suite allusion à la bonne combinaison matelas/sommier. En effet, si vous souhaitez le confort, ces deux accessoires se choisissent ensemble.

Opter pour une couette naturelle en duvet

Une bonne literie c’est aussi des couettes et des oreillers de qualité supérieure. Attention ! Qualité haut de gamme ne signifie pas toujours hors de prix. En effet, il vous est possible d’acheter des couettes Prestige, de qualité haut de gamme, bénéficiant du label Belle Literie Excellence à prix tout à fait abordable. Des e-boutiques, comme https://www.couette-castex.com, vous proposent ce luxe made in France.

Les couettes naturelles en duvet sont très prisées et offrent beaucoup d’avantages. Elles offrent un pouvoir gonflant unique. Le garnissage en duvet ou en plume ne tasse pas facilement et garde son élasticité même après une année d’utilisation et des lavages. Il vous suffit de la secouer et votre couette retrouvera sa forme.

Le duvet d’oie revient plus cher que celui du canard à cause de sa rareté. Les duvets sont de petites plumes molles et légères qui se trouvent sur le poitrail et le ventre des palmipèdes. Ils les protègent du froid et de l’humidité. Et les couettes en duvet possèdent aussi ces qualités : elles sont thermorégulatrices et hypoallergéniques. En effet, le duvet est naturellement antiacarien, car il est respirant et aéré.

Par rapport aux couettes synthétiques, les couettes naturelles en duvet de canard ou d’oie procurent un meilleur confort en termes de chaleur, tout en étant plus légères. En ce qui concerne l’entretien, les couettes naturelles en duvet ne se lavent pas en lave-linge. Optez plutôt pour un lavage doux en pressing, à sec ou en aqua nettoyage. Prévoyez aussi un lavage annuel pour garder le pouvoir gonflant du duvet.

Un petit conseil déco : si vous souhaitez avoir une belle retombée de lit, comptez 40 cm de plus de chaque côté du lit pour la dimension de votre couette.

Le besoin en sommeil d’un adulte

Le sommeil est primordial pour la santé. Il ne permet pas seulement de réduire le niveau de fatigue physique. Il assure aussi le bon fonctionnement de l’organisme. Il exerce un rôle de régulation des fonctions végétatives : la respiration, la circulation sanguine, la pression artérielle, etc.

Dormir correctement et suffisamment est indispensable. Il s’agit d’un besoin fondamental, comme manger, boire et respirer.

Les personnes adultes actives ont cette fâcheuse tendance à négliger leur sommeil, car elles sont happées par le quotidien. Certaines pensent même que dormir est une perte de temps. Alors que pour être efficace au travail ou dans les études, il vous faut des nuits reposantes. Le manque de sommeil diminue votre capacité de concentration et altère votre mémoire. En effet, c’est au cours du sommeil paradoxal que se fixent les souvenirs et les apprentissages.

Le besoin de sommeil varie d’une personne à une autre. Néanmoins, la moyenne pour un adulte est de 6 à 8 heures. En ce qui concerne les cycles de sommeil, ils durent environ 90 minutes. En effet, généralement, une nuit est fractionnée en 4 à 6 cycles de sommeil. Chaque cycle de sommeil débute par un sommeil léger et finit normalement par un sommeil paradoxal.

La nuit se divise en 2 parties : au début de la nuit, les sommeils profonds dominent, tandis qu’à la deuxième phase, c’est le sommeil léger et paradoxal qui prend le relais.

Les bienfaits de la sieste

On pense souvent que la sieste est réservée aux personnes âgées et aux enfants. Pourtant, elle est faite pour tout le monde.

Avant tout, la sieste fait partie de ces besoins biologiques. Entre 14 h et 15 h, chaque individu connaît une baisse d’énergie. Ceci se traduit par une somnolence, une diminution de la vigilance ou une fatigue passagère. Pour faire face à cette période de “faiblesse”, dormir pendant une dizaine de minutes reste la solution idéale.

Comme nous l’avons souligné auparavant, le sommeil est essentiel pour rester en forme physiquement et mentalement. Il s’avère que la sieste est un complément indispensable d’une bonne nuit de sommeil.

D’ailleurs, en cas d’insomnie, les siestes permettent de rattraper le sommeil perdu d’un côté. Elles vous aident aussi à diminuer les effets négatifs qui en découlent. On cite notamment le stress, l’irritabilité et le manque de vigilance.

Une sieste de 10 minutes est aussi réputée pour ses propriétés revigorantes. Ce genre de sieste améliore les capacités cognitives et lutte contre la fatigue. À long terme, elle réduit les risques de contracter des maladies cardiovasculaires.

I existe 3 types de siestes :

la microsieste,

la sieste de 10 minutes,

la longue sieste.

La microsieste, comme son nom l’indique, est un moment de détente qui dure environ 5 minutes. En réalité, vous vous retrouvez entre l’éveil et le sommeil. La sieste flash se passe généralement au bureau ou dans la voiture (moteur éteint, bien sûr). Vous n’avez pas besoin de vous allonger. Fermez les yeux pendant 1 à 5 minutes, détendez-vous et respirez lentement.

La sieste de 10 minutes ou la sieste relax désigne le moment pendant lequel vous pouvez reprendre des forces. Ce n’est pas un sommeil profond, mais un sommeil léger récupérateur qui dure entre 10 à 25 minutes. Si vous en avez la possibilité, l’idéal est de vous étendre sur un lit ou un canapé.

La longue sieste, qu’on appelle aussi sieste royale, est une sieste qui dure une à deux heures. C’est une sieste pratiquée par les personnes qui travaillent pendant la nuit. Elle leur permet d’être en forme et plus disponible.