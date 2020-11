Où ranger le matériel de piscine ?

Le plus souvent, le rangement du matériel de piscine est une tâche peu organisée. Heureusement, il existe diverses solutions pour stocker vos accessoires de piscine à l’abri des intempéries. D’ailleurs, les rangements de piscine peuvent être, en plus de leur praticité, très esthétiques dans votre jardin. Découvrez ici où ranger votre matériel de piscine.

L’abri de piscine, une valeur sûre

Pour profiter de votre piscine, et ce, tout au long de l’année, il est important de savoir l’entretenir mais aussi d’avoir les accessoires et le matériel de piscine nécessaires. Les solutions de rangements sont fort heureusement nombreuses pour votre matériel de piscine et autres accessoires. Il existe bien des articles, qui sont à la fois pratiques et esthétiques pour organiser vos accessoires de piscine, notamment l’abri de piscine.

Investissez dans un abri piscine

L’abri de piscine représente un investissement important, toutefois, il vous permettra de prolonger un peu plus la saison des baignades tout en mettant à l’abri votre matériel. Pour augmenter plus rapidement et plus facilement la température de l’eau, optez pour un abri de piscine plat ou un abri de piscine bas ou très bas. De cette manière, la température sera maintenue bien plus longtemps. Cet équipement est parfait pour profiter de sa piscine avant les grosses chaleurs et de pouvoir s’en servir. Des professionnels en la matière tels que Abritech vendent des abris de piscine adéquats, répondant à vos besoins. Il vous suffit de faire un tour sur les plateformes en ligne de professionnels en équipements de piscine pour avoir des idées ou même commander sans vous déplacer.

Les abris de piscine semi-hauts et hauts, quant à eux, sont des moyens qui vous permettent de faire vos longueurs tranquillement même si la météo ne s’y prête pas. Ainsi, qu’il pleuve ou non, vous continuerez votre baignade comme si de rien n’était. Ces styles d’abris de piscine offrent même la possibilité d’y faire installer un système de chauffage et ainsi de pleinement profiter de sa piscine toute l’année.

L’un des autres avantages de l’abri de piscine est qu’il est aussi utile pour l’entretien. Votre piscine est en effet mieux protégée de la pollution extérieure ; elle contient donc moins de saletés. La fastidieuse tâche de chasser les insectes et autres feuilles d’arbres n’est donc plus de mise. Par ailleurs, cela signifie aussi que vous utiliserez moins de produits désinfectants. Au final, la qualité de l’eau et de votre système de filtration sera meilleure.

Enfin, la pose d’un abri piscine est l’occasion de renforcer la sécurité autour du bassin. En effet, des accidents peuvent vite arriver : mauvaise chute, glissade, etc. Un abri agréé respectant toutes les normes et la règlementation en vigueur est l’accessoire indispensable pour limiter ces risques. Ainsi, avec un abri de piscine, vous pouvez stocker en toute sécurité votre matériel de piscine mais profitez aussi de nombreux autres avantages.

Quel prix pour un abri de piscine ?

Il existe des prix très variés pour un abri piscine. Ainsi, le prix de cet investissement peut aller de 2 000 euros à plus de 40 000 euros pour les modèles les plus hauts de gamme. La somme à débourser varie donc selon la hauteur, les matériaux utilisés pour la structure et pour le vitrage (verre, PVC, polycarbonate ou plexiglas) ainsi que le type d’ouverture choisi.

Par conséquent, il vous faudra un assez large budget si vous optez pour des matériaux nobles comme le bois pour la structure, du verre pour le vitrage et une ouverture télescopique, par exemple. Vous l’aurez compris, si vous envisagez de faire installer un abri piscine, vous en tirerez de nombreux avantages bien que le prix d’un abri de piscine soit très variable selon vos envies et vos possibilités. Je vous conseille d’établir un devis pour votre abri de piscine avec les fabricants pour chiffrer au mieux le projet.

Ranger le matériel de piscine avec les meubles de rangement

Il est inévitable que vous ayez à votre disposition des produits et du matériel pour vous occuper de votre piscine, mais aussi des meubles de rangement pour les transats, les jeux et tous les autres accessoires. Les divers objets gonflables, frites et autres équipements ludiques qui divertissent petits et grands tout l’été doivent aussi être correctement stockés afin d’éviter toute détérioration au risque de finir à la poubelle.

Un conteneur hermétique

Il est fondamental de s’assurer que tous vos équipements soient conservés dans un lieu sec et à l’abri de la lumière, ce sont des objets fragiles. Un conteneur hermétique fait partie des meilleures solutions. En effet, il vous offre, d’une part, l’espace nécessaire au rangement de vos accessoires et les protège aussi des variations de température et des intempéries.

Le coffre de jardin

Élégant mais aussi discret, le coffre de rangement d’accessoires de piscine est indispensable pour ranger et protéger toutes sortes d’objets des intempéries et de la poussière : bouées gonflables, draps de bain, jeux, accessoires de natation, etc. De plus, ce meuble de rangement offre un cachet indéniable à votre jardin.

Le pool house de piscine

Si vous en avez l’opportunité, le pool house est l’ultime complément à apporter à votre piscine. Il peut abriter le local technique du bassin, servir de rangement, abriter des sanitaires et un vestiaire, un barbecue, une cuisine d’été… Toutefois, construire un pool house demande un certain investissement. Prenez le temps de contacter un professionnel du bâtiment afin qu’il vous propose un devis. Il ne vous restera plus qu’à décider si ce type de construction, capable d’être utilisée pour stocker votre matériel de piscine, est dans votre budget.

Investir dans un abri de piscine garantit le maintien de votre piscine en l’état tout en conservant en lieu sûr le matériel que vous utilisez pour son entretien et tout autre accessoire. Sinon, d’autres alternatives sont aussi disponibles. À vous de faire le bon choix en connaissance de cause !