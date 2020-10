Défi zéro déchet : une décoration d’intérieur responsable et durable

Depuis quelques années, de nombreuses familles s’inscrivent pour tenter le défi zéro déchet afin de préserver l’environnement en limitant la pollution et les déchets. C’est une véritable opportunité pour que chacun contribue à cette action durable. Dans cette démarche, on observe une tendance à la hausse pour la décoration d’intérieur éco-responsable.

Décoration éco-responsable : consommer moins et mieux

Dans le cadre du défi zéro déchet, de plus en plus de Français optent pour une décoration d’intérieur plus éco-responsable afin de réduire leur impact environnemental en consommant moins et mieux. En effet, cette démarche a pour but de changer les habitudes de consommation avec une approche plus réfléchie et minimaliste de la vie. L’enjeu principal est de préserver les ressources naturelles en limitant la pollution des eaux, de l’air et des sols à cause des déchets.

Pour la décoration d’intérieur, les palettes de transport sont notamment très appréciées des Français pour le recyclage créatif. En effet, il est possible de se procurer des palettes gratuitement et d’en faire un véritable meuble ou objet décoratif.

De cette façon, vous pouvez, grâce aux palettes de transport, pratiquer le recyclage créatif en fabriquant votre propre table basse à base d’un matériau recyclé. Le bois est un des matériaux préférés des Français surtout pour s’inscrire dans une démarche éco-responsable grâce à l’utilisation de ce matériau durable. Vous pouvez aussi opter pour une déco boite en bois afin de vous entourer d’objets décoratifs écologiques et personnalisés.

La grande tendance de l’upcycling

L’upcycling est véritablement la plus grande tendance de l’économie circulaire. L’idée est de recycler un produit que l’on utilise plus en le valorisant, soit faire du beau avec du vieux en lui attribuant une nouvelle fonction. Chaque objet retrouve un look et une fonctionnalité pour créer une pièce unique et personnalisée.

L’upcycling est donc la nouvelle tendance éthique et responsable qui permet de fabriquer de nouveaux objets en évitant la sur-consommation et la pollution. Pour une décoration alternative, vous pouvez donc utiliser vos anciens objets afin de leur donner une seconde vie pour votre décoration d’intérieur. Également, les objets plus imposants comme les vieilles planches de snowboards ou de skis peuvent devenir des véritables matières premières pour une décoration éco-responsable.

En ce qui concerne la loi, le gouvernement souhaite interdire le fait de détruire ou de jeter les invendus de produits non-alimentaires par les enseignes. Cette démarche vient de la volonté du groupe Emmaüs qui veut que ces invendus soient profitables pour les associations. De cette façon, les produits invendus devront être recyclés ou donnés en 2021.