4 choses à savoir sur la boutique en ligne Pulls de Noël

La fête de Noël est un événement particulier qui rassemble toutes les familles. C’est également l’occasion de formuler des vœux et d’offrir des présents à vos proches. Parlant des lieux de vente des cadeaux de Noël, la startup digitale « Pulls de Noël » se distingue par son histoire, sa vision et la qualité de ses produits. Envie d’en apprendre plus sur cette boutique ? Lisez ce contenu.

1. La naissance de la startup

Les créateurs de cette boutique ont séjourné pendant environ deux ans à Dublin, la capitale de l’Irlande. Il existe, certes, de nombreuses attractivités dans cette ville irlandaise. Cependant, la plus captivante de toutes, c’est l’engouement autour de la fête de Noël. À Dublin, en fin d’année, l’esprit de Noël règne en maître.

Chose remarquable : le vêtement le plus porté durant cette période est le pull de Noël. Que ce soit pour des repas de famille ou des soirées entre amis, ce sont ces pulls qui sont adoptés. Même pour les nouveau-nés, il y a un modèle de pull noël bébé.

C’est cette coutume observée en Irlande qui a suscité chez les propriétaires de cette startup l’idée de mettre en place la boutique « Pulls de Noël ».

2. Les projets sociaux de Pulls de Noël

Acheter auprès de la boutique « Pulls de Noël », c’est contribuer à améliorer les conditions de milliers d’enfants dans le monde. En effet, elle entretient une étroite collaboration avec « Save The Children ». Elle lui verse un pourcentage de ses ventes.

Avec ces fonds collectés, l’organisation agit dans les zones de guerre comme l’Ukraine et l’Afghanistan. Ainsi, elle intervient dans la scolarisation et rend les soins sanitaires accessibles aux enfants défavorisés. Aussi, participe-t-elle à la lutte contre la famine avec les distributions de repas.

Par ricochet, prendre vos cadeaux dans cette boutique, c’est soutenir des projets sociaux de grande envergure.

3. Les caractéristiques de leurs articles

Si les vêtements de « Pulls de Noël » ont le vent en poupe à chaque période de fête, c’est en majeure partie en raison de leur qualité. Les créateurs de la marque mettent en place des techniques de production sophistiquées qui garantissent un résultat fiable.

En outre, les concepteurs débordent d’inspiration et d’originalité. Leurs modèles s’illustrent par leur design harmonieux, magnifique et unique. Si vous avez envie de vous sublimer lors du prochain hiver, optez pour ces vêtements.

De plus, notons que cette startup s’inscrit dans une perspective d’écoresponsabilité. C’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart de ses produits sont faits en matière 100 % biologique. Cela est bénéfique d’autant plus que de tels articles sont résistants et ne ternissent pas.

4. Quid de leur catalogue ?

Pulls de Noël a fait du chemin depuis sa création. De 6 modèles de pulls, la marque en possède désormais 120 pour les adultes et plus de 65 pour les enfants. Ainsi, vous avez une large possibilité de choix.

Outre les pulls, vous trouverez sur cette boutique de nombreux autres vêtements tels que :

Les t-shirts ;

Les robes ;

Les sweat-shirts ;

Les pyjamas, etc.

En conclusion, Pulls de Noël commercialise des tenues de qualité et respectueuses de l’environnement. Plus qu’une marque ordinaire, elle a une vision sociale et pilote des projets à cet effet.