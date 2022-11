Fissures de fondation: quelles sont les solutions ?

Il n’y a rien de plus énervant que de voir la fondation de sa maison se fissurer. En effet, cette partie de la maison a tendance à se fissurer. Et ce, sans raison apparente. Selon les professionnels, c’est un phénomène tout à fait normal. Et il ne faut pas attendre que les choses s’empirent pour prendre des mesures. Outre le fait que les fissures favorisent la prolifération de moisissures, elles peuvent également dévaloriser la valeur de la maison en cas de revente. Pour éviter cela, il est donc conseillé de les réparer. Mais comment fait-on pour colmater les fissures de la fondation ? On en parle dans cet article.

Quelques astuces pour réparer les fissures de la fondation

Il existe différentes méthodes pour colmater les fissures de la fondation. A noter que ces dernières varient selon la gravité des fissures. En appliquant à la lettre ces astuces, on peut être sûr d’avoir une fondation neuve comme la fondation de maison neuve dans les Laurentides. Maintenant, la question est de savoir à quoi consistent ces méthodes de réparation de fissures de fondation.

Colmater les fissures de fondation par une injection haute pression

Parmi les techniques de réparation de fissures de fondation les plus connues, l’injection haute pression est sans nul doute la plus utilisée. Elle consiste à introduire un liquide dans les fissures à une pression élevée. Pour réaliser la réparation, l’ouvrier devra passer par l’intérieur. Il installera par la suite des ports d’injection en métal. Ceci fait, du polyuréthane sera injecté dans les fissures. Ce qui est intéressant avec le polyuréthane, c’est qu’il permet le mouvement naturel du béton. Une fois injecté à l’intérieur, il subit une expansion et répare les fissures humides.

Colmater les fissurer de fondation par une injection basse pression

Contrairement à la première méthode, l’injection basse pression consiste à injecter un liquide à une faible pression dans les fissures. La réalisation de cette tâche se fait avec un pistolet à calfeutrer, un pulvérisateur à main ou encore un pistolet à double cartouche. Tout comme avec l’injection haute pression, il faut aussi installer des ports d’injection sur la lézarde. La différence, c’est que ces derniers sont en plastique et non en métal. Le liquide utilisé pour colmater les fissures est l’époxy. Outre la fait qu’il a la capacité de résister aux changements de température, l’époxy permet aussi de garder l’intégralité structurale d’origine.

Colmater les fissures de fondation avec l’imperméabilisation

Outre l’injection de polyuréthane et d’époxy, l’imperméabilisation est aussi très efficace pour colmater les fissures de la fondation. Contrairement aux deux autres méthodes, l’imperméabilisation se fait à l’extérieur de la maison. Pour réaliser ce travail, il faut dégager la terre pour atteindre la zone à travailler. Non seulement, il faudrait faire appel à un professionnel, il faut aussi une mini-excavatrice. Les fissures seront ouvertes en V pour qu’on puisse les remplir de ciment. Parmi les trois astuces de réparation citées dans cet article, l’installation d’une membrane d’imperméabilisation est la seule qui empêche les infiltrations d’eau.