Attention aux arbres trop près de votre propriété

Les arbres qui poussent trop près de la propriété, représentent-ils une menace ? Eh bien, chacun a son opinion concernant le sujet. Il y a ceux qui disent qu’ils risquent de provoquer des fissures tandis que d’autres pensent que les racines peuvent pénétrer le béton et faire craquer les murs de la maison. Et en cas de tornade, ils risquent de s’écraser contre la propriété. Mais qu’en est-il vraiment ? Laquelle de ces hypothèses est plausible ? Faut-il vraiment faire attention aux arbres qui se trouvent tout près de la propriété ? On vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet dans cet article.

Les arbres tout près de la maison : représentent-ils un danger ?

Pour répondre à cette question, il faut comprendre le fonctionnement des arbres, particulièrement leurs racines. Dans le sol, ces dernières partent à la recherche d’humidité. Or, sauf s’il pleut, les fondations d’une maison sont plutôt sèches. Les racines n’ont donc aucun intérêt à chercher auprès des fondations qui dégagent de la chaleur et qui assèchent le sol environnant. De ce fait, quand un arbre pousse près d’une fondation, qu’on l’a planté ou qu’il a germé tout seul. Il faut savoir que ses racines vont pousser en parallèle avec la fondation ou s’éloigner de cette dernière. Contrairement à ce qu’on pense, les racines ne se dirigeront jamais vers le béton qui est sec et alcalin. Au contraire, elles vont le fuir. En somme, les racines ne risquent pas de s’infiltrer dans les fissures ni en créer. Cependant, il peut y avoir un problème si le sol qui a été utilisé pour le remblayage est glaiseux (contenant de l’argile). En effet, pendant les périodes de sécheresse, les racines des arbres environnants risquent d’assécher encore plus le sol. Dans ce cas, le sol risque de se contracter et de s’éloigner de la fondation, provoquant ainsi un relâchement et une fissuration. Afin d’éviter cela, les entrepreneurs qui ont mené les projets domiciliaires à Charlevoix se sont passés des sols argileux.

Existe-t-il d’avantages à avoir un arbre près de la propriété ?

Eh bien, même si l’arbre ne cause pas de problème à la fondation, il existe d’autres facteurs à prendre en compte. Tout d’abord, ses branches peuvent se frotter contre le toit ou contre les murs pendant les saisons venteuses. Et cela n’est pas bien pour la propriété ni pour l’arbre. En même temps, les nuisances sonores risquent d’être désagréables. L’idéal serait donc de couper les branches proches de la maison, sans pour autant défigurer l’arbre. Au fil du temps, l’arbre peut dépasser la maison. Et avec ses branches qui s’étendent le long du toit, il peut aider à rafraîchir la maison. Il faut dire que l’existence de l’arbre peut réduire les coûts de climatisation de 30%. D’ailleurs, si le toit est bien ombragé, il peut durer plus longtemps qu’un toit qui est exposé tout le temps au soleil. En somme, pour éviter les problèmes et pour bénéficier de sa présence, l’idéal serait de le planter à une distance égale à son futur diamètre. Ainsi, l’arbre pourra s’épanouir.