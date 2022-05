3 critères pour bien sélectionner ses bijoux vikings

L’une des tendances actuelles est de se parer de joyaux anciens. Les bijoux vikings sont une preuve vivante. Ils sont originaux, splendides et matérialisent une variété d’histoires imposantes. Aujourd’hui, plusieurs marques en proposent sous plusieurs modèles. Toutefois, le choix de ses ornements ne doit pas être le fruit du hasard. Découvrez alors quelques critères qui vous rendront la sélection plus facile.

Le design

Un passionné du style viking doit d’abord s’intéresser aux symboles qui ont marqué l’histoire de cette culture. Particulièrement, les Vikings mettaient des emblèmes scandinave sur leurs drakkars, vêtements, bijoux. Pour cela, assurez-vous que les bijoux vikings pour lesquels vous optez incarnent une représentation, à l’instar du marteau de Thor, des têtes d’animaux…

Par ailleurs, il est également important de maitriser la signification des divers emblèmes qui donnent un design spécifique aux bijoux. Ainsi, vous ne les mettrez pas pour l’apparence. Vous les porterez plutôt pour être en accord avec l’histoire du Viking.

Le matériau de conception

L’autre aspect à considérer lors de la sélection vos bijoux vikings est le matériau de fabrication. En effet, ces joyaux sont confectionnés avec plusieurs types de matière. Si vous recherchez des ornements de qualités que vous pouvez utiliser au quotidien, privilégiez l’or, l’argent et le bronze. Le métal est résistant certes, mais il ne convient pas à un usage dans l’eau. Quant aux pierres précieuses, elles ne résistent pas à l’eau, mais elles peuvent durer lorsque vous les entretenez bien.

Pour finir, vous pouvez aussi opter pour le cuir, puisqu’il s’agit d’un matériau de qualité qui dure également dans le temps. Toutefois, il nécessite un minimum d’entretien. Votre choix dépendra donc de vos préférences et de l’utilisation que vous comptez faire avec vos bijoux.

La finition

Il est important qu’un bijou arbore une beauté donnée avant d’apporter de la valeur à son propriétaire. Pour cela, la finition est un paramètre très crucial qu’il faut considérer lors de la sélection de vos joyaux vikings. Il est conseillé de miser sur des bijoux qui ont de l’éclat et de la brillance. En effet, lorsqu’ils ont plus de modernité et d’esthétisme, ils s’accordent facilement avec plusieurs styles.

En dépit du fait que le style viking soit ancien, vous ne devez pas opter pour des ornements ayant un modèle antique. En réalité, si vous misez sur ceux-ci, vous aurez du mal à faire un agencement optimal avec vos tenues. Alors, privilégiez l’esthétique afin d’avoir non seulement de l’élégance, mais de l’originalité. Par ailleurs, n’oubliez pas de tenir compte de l’occasion et de votre personnalité lors de la sélection.