Burkini : savez-vous vraiment ce qu’englobe ce terme ?

De nombreuses règles régissent l’univers islamique et l’une d’entre elles exige des femmes de se couvrir entièrement le corps quand elles sortent. C’est dans le respect de cette norme que Aheda Zanetti a créé le burkini. Ce maillot de bain féminin permet dorénavant aux musulmanes de se baigner en se conformant à la pudeur islamique. Je vous explique ce qu’englobe réellement le terme de burkini.

Qu’est-ce qu’un burkini exactement ?

Le burkini est un maillot de bain, mais beaucoup plus couvrant. Il s’agit d’une pièce vestimentaire composée d’une tunique à manches longues, d’un hijab et d’un pantalon élastiqué. Ce vêtement aquatique couvre donc presque tous les membres du corps. Comme on peut le voir sur le site miss-burkini.com, il existe diverses versions du burkini. Principalement destinées aux musulmanes, ces tenues permettent à ces dernières de s’adonner à toutes sortes d’activités nautiques.

Les femmes qui n’appartiennent pas à cette religion peuvent tout de même revêtir un burkini pour profiter de la piscine ou de la plage. Ce maillot de bain féminin ne permet pas seulement de couvrir le corps. Il protège également des effets néfastes du soleil ainsi que des rayons UV. Les burkinis sont pour la plupart fabriqués avec un tissu semblable aux autres maillots de bain. Ils sont donc légers et faciles à sécher.

Les différents types de burkinis disponibles

Le burkini, spécialement conçu pour les activités aquatiques, est un vêtement confortable qui permet une grande liberté de mouvement. Afin de permettre à chacune d’être libre aussi bien dans ses mouvements que dans son corps, une large variété de modèles est proposée. Voici quelques exemples de burkinis disponibles sur le marché.

Les longs burkinis

Ce type de burkini est généralement adapté aux femmes de grande taille. Il se compose de trois pièces, dont une tunique, un pantalon et un hijab de bain. C’est le modèle à choisir si vous voulez que l’entièreté de votre corps soit couverte, à défaut des mains, des pieds et du visage.

Les burkinis courts

Les femmes qui préfèrent ne pas couvrir entièrement leurs bras ou leurs jambes ont la possibilité d’opter pour un burkini court. Au lieu d’un pantalon, ce type de vêtement comprend un short ou un pantacourt. À la place des manches longues, on trouve des tuniques à manches courtes. Ce type de burkini peut être une bonne alternative pour les musulmanes de petite taille.

Les burkinis modernes

Pour un look plus contemporain, on trouve sur le marché des burkinis, des modèles qui allient élégance et respect de la pudeur. Vous n’avez pas à vous contenter d’un modèle classique qui ne correspond pas à vos envies actuelles.

Parmi les nombreux modèles disponibles, on trouve notamment le burkini ceinturé, qui permet de mettre en valeur la taille. Il existe également des versions conçues spécialement pour les femmes enceintes. Quelles que soient vos préférences en matière de style, les différentes variations de burkinis sont conçues pour répondre à vos besoins.

Comment trouver la tenue qui vous conviendra ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour trouver le burkini qui vous conviendra parfaitement. Entre couleur et morphologie, de nombreux aspects sont à prendre en compte pour le choix du burkini parfait pour vous. Le noir et le blanc sont des choix populaires qui conviennent généralement à tout le monde. Il est important de savoir que le noir attire la chaleur et que le blanc peut révéler vos formes lorsque vous êtes mouillée. Vous pouvez également en trouver avec des motifs fleuris ou géométriques qui sont tendance et stylés.

Selon votre morphologie, il faudra trouver un burkini qui s’adapte bien à votre corps. Certaines femmes ont les cuisses et les hanches plus larges que la taille. Pour habiller cette silhouette avec ce maillot de bain, je vous conseille d’opter pour un vêtement qui ne marque pas démesurément la taille. De leur côté, les femmes minces doivent préférer un burkini avec un haut à volants. Vous pouvez essayer de nombreux modèles afin de trouver finalement celui qui vous conviendra parfaitement.

Le burkini est donc une version plus couvrante du bikini. En dehors du visage, des mains et des pieds, tout le reste du corps est couvert. On trouve cependant des modèles qui ne recouvrent que les bras et les jambes à moitié. En considérant des détails comme la couleur ou encore la forme de votre corps, vous trouverez certainement un burkini qui convient parfaitement à votre silhouette.