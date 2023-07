Comment porter une chemise à manches courtes pour homme ? Nos conseils

La chemise à manches courtes pour homme est un incontournable de la garde-robe estivale. Mal utilisée, elle peut donner une image négligée ou démodée. Mais bien portée, elle dégage une allure décontractée et raffinée

Voici quelques conseils pour porter une chemise à manches courtes avec style.

Choisissez la bonne taille

Il est essentiel de choisir une chemise qui vous va parfaitement. Les manches doivent atteindre le milieu de votre biceps et ne pas être trop serrées ni trop lâches. L’ourlet de la chemise doit tomber juste au-dessus de vos hanches pour pouvoir la porter dehors sans qu’elle ne semble trop longue.

Adaptez-la à votre style

Il y a des chemises à manches courtes pour tous les goûts, des plus formelles aux plus décontractées. Que vous préfériez un style plus urbain avec des chemises imprimées à motifs audacieux, ou un style plus classique avec des chemises unies ou à petits motifs, il est important de choisir une chemise qui correspond à votre style personnel.

Des motifs audacieux peuvent être tentants, mais ils peuvent aussi rendre votre tenue un peu trop chargée. Les couleurs unies ou les motifs simples et discrets sont généralement les meilleurs choix. Le blanc, le bleu marine, le gris, et le vert olive sont des options de couleurs polyvalentes. Pour voir plus d’options, rendez-vous sur site d’un spécialiste des chemises de qualité.

Associez-la avec les bons vêtements

La chemise à manches courtes peut être portée avec un pantalon chino, un jean ou un short, en fonction du niveau de formalité que vous recherchez. En règle générale, évitez de la porter avec un costume, sauf si c’est un style délibérément décontracté. Les chaussures peuvent aller des mocassins aux baskets, en passant par les sandales, selon l’occasion.

Soignez les détails

Assurez-vous que votre chemise est bien repassée. Une chemise froissée peut ruiner votre look. N’oubliez pas non plus l’importance des accessoires. Une montre élégante ou un bracelet discret peuvent compléter votre tenue.