Uber Eats : comment vous faire rembourser en cas d’une erreur sur votre commande ?

Uber Eats est l’un des services de livraison de repas à domicile les plus populaires actuellement. Les livraisons sont généralement rapides. Vos commandes sont prises via le site web de l’entreprise ou une application directement auprès des restaurants partenaires. Il peut néanmoins arriver qu’il y ait des erreurs dans la prise des commandes. Si tel est votre cas, vous pouvez contacter le service client pour demander un remboursement.

Contactez le service client Uber Eats pour demander un remboursement

Après avoir passé commande, la première chose à faire en cas de problème est d’essayer de joindre le service client d’Uber Eats. Pour cela, l’entreprise a mis à la disposition de ses clients plusieurs moyens de communication. Vous pouvez contacter le service client par téléphone, par email, via les réseaux sociaux, ou encore à partir de leur application mobile. L’appel téléphonique est toutefois le plus recommandé, car c’est le moyen le plus rapide pour joindre un conseiller. Vous pouvez trouver le numéro d’Uber Eats sur des plateformes en ligne de contact de services clients, pour vous faire rembourser en cas d’erreur sur votre commande.

En outre, pour effectuer une réclamation, notez qu’il est possible d’envoyer un courrier postal à la société. L’application constitue néanmoins un moyen de communication plus pratique et plus efficace. Elle permet d’effectuer un certain nombre d’opérations, comme discuter en chat en direct avec un conseiller Uber Eats. Le conseiller en ligne reçoit donc instantanément les informations liées à votre compte client et à votre commande. Pensez à utiliser une version à jour de l’application, pour pouvoir profiter pleinement de cette fonctionnalité.

Demandez un remboursement depuis le site d’Uber Eats

Il est également possible de demander un remboursement directement sur le site d’Uber Eats. Pour cela, il faut se rendre sur l’onglet « aide » à partir de votre écran d’accueil et suivre les instructions. Si l’erreur concernant la commande est liée à une commande qui ne vous a pas été livrée, elle apparaîtra comme « non livrée ». Dans ce cas, vous pouvez contacter le livreur en appuyant sur « contacter ». Ensuite, vous devez choisir entre « appel » et « SMS » et cliquer sur le bouton « contacter le livreur ». Vous pouvez demander au livreur de vous livrer votre commande. Où alors, vous pouvez demander un remboursement auprès du service client.

En revanche, si l’erreur en question concerne un repas de mauvaise qualité, l’entreprise peut vous rembourser, sous réserve de quelques conditions. Vous devez notamment prendre le plat en photo et vous rendre sur le site d’Uber Eats. Vous devez veiller à ce que la photo soit de bonne qualité. Une fois sur le site, allez ensuite dans le menu « aide » et choisissez la rubrique « aide concernant une commande ». Rendez-vous ensuite dans « commande passée » et choisissez « problème lié à un plat abîmé ou de mauvaise qualité ». Après ça, remplissez le formulaire et chargez la photo du plat que vous avez prise. Je vous conseille aussi de préciser la nature du désagrément. Pensez à expliquer les conditions dans lesquelles le problème est survenu. Une fois votre requête envoyée, vous devriez obtenir un remboursement.