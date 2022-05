Le prix de l’immobilier à Monaco connait une hausse considérable

Author: Joséphine Besson

La flambée des prix de l’immobilier à Monaco ne vous a sans doute pas échappé. Depuis plusieurs décennies le prix de l’immobilier à Monaco connait une hausse considérable qui pour certains peut peut-être même sembler choquante. Monaco est aujourd’hui connu comme étant le pays le plus cher du monde, on vous explique comment.

Prix de l’immobilier à Monaco : une hausse fulgurante

Si l’on observe les chiffres relatifs au prix de l’immobilier à Monaco, on remarque qu’en 2012, le prix moyen de l’immobilier au m2, ayant déjà doublé par rapport à 2006, passait de 15.000€ à 30.000€. En 2021 il dépasse pour la première fois les 50.000€, et Monaco affiche aujourd’hui un prix moyen de l’immobilier de près de 52.000€ par mètre carré.

Un havre de paix façonné pour les riches

Cette fabuleuse hausse des prix serait-elle due au fait que Monaco est unique en Europe ? Ce petit coin de paradis, au bord de la mer Méditerranée et où les habitants sont exonérés d’impôt sur le revenu depuis 1869, provoquant à l’époque un développement spectaculaire de l’hôtellerie haut de gamme, a été imaginé, conçu et façonné pour les riches et pour les ultra-riches. Restaurants étoilés à ne plus pouvoir les compter, boutiques de créateurs, joailliers, palaces, spas, immobilier de luxe le tout associé aux avantages du climat, à la fiscalité et à l’absence de criminalité contribuent à cet effet boule de neige qui séduit de plus en plus de monde.

Immobilier à Monaco : une demande plus élevée que l’offre

La Principauté de Monaco ne mesure pas plus de 2km2, et bien qu’elle soit constellée de luxueuses tours et immeubles élevés, elle ne compte plus aucun terrain à construire. Une cause à effet qui ajoute encore plus d’exclusivité à l’immobilier de Monaco. Le moindre studio coûte aujourd’hui plus d’1 million d’euros, mais celà ne freine pas les investisseurs et les personnes désireuses d’acquérir leur pied à terre en principauté.

Des extensions en mer qui coûtent plusieurs milliards d’euros

Pour pallier à ce manque de place, Monaco gagne du terrain sur la mer. Après Le Larvotto et Fontvieille, c’est aujourd’hui au quartier de Mareterra de voir le jour. Les travaux de ce nouvel éco-quartier de luxe auront un coût total de 2,4 milliards de dollars. On y trouvera des appartements luxueux, des townhouses et une dizaine de villas ultra-exclusives situées sur le front de mer.

Le marché off-market de Monaco, un marché exclusif qui a le vent en poupe