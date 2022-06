Comment avoir un bronzage parfait tout au long de l’année ?

Pendant les beaux jours d’été, on sort nos petites robes, nos mini-jupes, nos shorts… notre corps se découvre sous le soleil. Toutefois, la peau toute blanche est un vrai complexe pour plusieurs femmes. Mais pas de panique, il existe bel et bien des astuces pour avoir un bronzage rapide, homogène et durable. Pour cela, il faut lire attentivement ce qui va suivre.

Bien comprendre le bronzage

Pour réussir à préserver son bronzage, il faut d’abord bien comprendre ce que c’est. Afin de se protéger contre les rayons ultraviolets que la peau voit comme une agression, elle bronze. Elle s’épaissit et prend une couleur rosée, c’est possible grâce à deux cellules : les kératinocytes et les mélanocytes. Les premiers se trouvent au niveau de la couche de l’épiderme, et ils se multiplient pour que la peau soit moins perméable devant le soleil, ils la rendent donc plus épaisse. Les seconds produisent la mélanine, le pigment absorbant les rayons du soleil. C’est cette dernière qui fait que la peau change de couleur petit à petit pour arborer la teinte halée tellement recherchée. Cependant, face au bronzage, toutes les peaux ne sont pas pareilles. Certaines produisent plus de mélamine et sont mieux protégées que les autres, c’est surtout les peaux foncées et mates.

Une bonne préparation de la peau

Pour la réussite et la durabilité du bronzage, avant de se mettre sous le soleil, il faut préparer la peau. Les soins commencent par le nettoyage en profondeur afin de retirer toutes les toxines qu’elle a accumulées durant l’hiver. Ainsi, la peau respira mieux. Pour cela, on se tourne vers les gommages et les soins exfoliants. Par la même occasion, les peaux mortes ralentissant le bronzage seront enlevées. Toutefois, c’est à faire une fois par semaine pour éviter d’assécher ou d’abîmer l’épiderme. Dans le bronzage rapide et sécurisé, il ne faut pas oublier l’hydratation de la peau pour le renforcement du film hydrolipidique. C’est important afin qu’elle résiste bien aux UVA ainsi, on se prémunit des coups de soleil et du vieillissement cutané prématuré. Après ces soins, la peau sera plus raffermie et prête au bronzage.

Nos conseils pour bien bronzer

Pour avoir une belle peau hâlée toute l’année, on mise sur l’alimentation en privilégiant les aliments riches en bêta-carotènes. On privilégie donc les mangues, les carottes, les tomates, les abricots, les fraises, les framboises… On pense également à boire suffisamment d’eau, 1,5 litre au moins par jour. Lors de l’exposition au soleil, on applique avant et après un soin hydratant, et on bronze progressivement. On commence quelques heures avant de faire une journée entière de farniente sous le soleil. On ne s’expose pas pendant les heures les plus chaudes. Idéalement, c’est le matin et à partir de 16 heures. Aussi, on oublie l’écran total pour un soin solaire avec un indice plus faible. On conseille encore de se baigner pour bronzer plus rapidement. Après chaque bronzage, la peau est irritée donc, il faut l’apaiser et l’hydrater. On applique un lait après-soleil à la fois réparateur et hydratant pour la nourrir et pour reconstruire la barrière cutanée.