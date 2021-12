Les vertus du savon d’Alep authentique pour la peau et les cheveux

Notre environnement actuel est loin d’être bénéfique pour la santé de notre peau et de nos cheveux. Ils sont surtout agressés par la pollution extérieure, et cela cause des problèmes cutanés et capillaires. Afin qu’ils retrouvent leur beauté, la solution par excellence est le savon d’Alep toutefois, on ne prend pas n’importe lequel. Pour l’efficacité de la démarche, découvrez le savon d’Alep de la marque Alepeo, c’est un pain de savon certifié BIO. Voici tous ses bienfaits pour votre peau et vos cheveux.

Le savon d’Alep pour les peaux à problème

Si vous avez une peau sensible, fragile, grasse ou sèche, le savon d’Alep authentique ALEPEO est votre allié. C’est aussi le cas si vous avez une peau à problème en raison de ses propriétés assouplissantes, hydratantes, antiseptiques et purifiantes. Il s’agit d’eczéma, d’acné, de psoriasis, de croûtes de lait ou de peau très sèche. Ce savon naturel fait avec de l’huile d’olive et de l’huile de baies de laurier apaise. Sa texture non grasse fait qu’il adoucit parfaitement la peau. Il nettoie en profondeur la peau tout en préservant le film hydrolipidique. Et encore, la présence d’huile de baies de laurier permet au pain de savon d’Alep de purifier et de nettoyer la peau tout en traitant les imperfections.

Les bienfaits du savon d’Alep pour les cheveux

Les cheveux profitent également des bienfaits du savon d’Alep vieux de plus de 3000 ans. Il les adoucit tout en les nourrissant. De plus, il apaise et purifie le cuir chevelu des pellicules ou des démangeaisons. Il est conseillé si on a les cheveux gras puisqu’il est capable d’éliminer l’excès de sébum. Pour que la chevelure ne graisse pas trop rapidement, il faut l’utiliser deux fois par semaine. Néanmoins, en cas de cheveux non gras, son usage doit être ponctuel, par exemple après une baignade à la mer. Chez Alepeo, vous trouverez le savon d’Alep sous forme de shampoing liquide très doux pour un lavage sans produit industriel.

Bien choisir son savon d’Alep

Dans les commerces, vous trouverez toutes sortes de savon d’Alep, mais tous ne se valent pas. Lors du choix, vous devrez bien regarder la provenance du produit ainsi que sa composition sur l’étiquette et sa couleur. Cette dernière doit être brun ou beige à l’extérieur et vert émeraude à l’intérieur. Tenez compte aussi du parfum qu’il dégage. Vous devrez sentir des notes d’huiles de laurier ou d’olive. En guise d’information, la plupart des savons d’Alep sont estampillés du sceau du fabricant. Mais pour avoir l’assurance d’obtenir un savon d’Alep authentique, naturel, biodégradable et hypoallergénique, vous êtes invité à vous rendre sur la boutique en ligne Alepeo. D’ailleurs, une fois chez vous, vous pourrez vérifier que c’est un vrai savon d’Alep. En effet, quand on le plonge dans l’eau, il flotte.

Utiliser le savon d’Alep ne présente que des avantages sur les cheveux et la peau. Cependant, suivant votre type de peau et/ou les problèmes cutanés que vous avez, il faut bien choisir le dosage de l’huile de baies de laurier, c’est entre 0 et 40 %. Pour avoir de bons conseils dans le choix de votre savon d’Alep, rendez-vous sur le site d’Alepeo.