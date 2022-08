Les meilleures coiffures à réaliser avec un lisseur

Qui a dit que le lisseur ne sert qu’à lisser les cheveux ! Cet outil que l’on utilise quotidiennement pour avoir un lissage impeccable permet aussi de travailler la chevelure et de lui donner des formes originales. Pour vous le prouver, on vous présente immédiatement les meilleures coiffures à faire avec un lisseur.

Pour lisser les cheveux

Le lisseur a comme principale vocation de lisser les cheveux. Pour ce faire, on commence par un brossage avec une brosse à poils naturels afin de les démêler et de faciliter le lissage. Ensuite, on lisse par mèches pour obtenir un bon résultat, une chevelure bien raide. On fait cela lentement, et on évite de repasser sur la même mèche de nombreuses fois. Toutefois, il faut que les cheveux soient bien secs avant l’utilisation du lisseur. Si vous ne possédez pas encore cet appareil, pensez à voir les meilleurs lisseurs de 2022.

Pour avoir des boucles à effet wavy

Beaucoup de personnes l’ignorent, mais il est possible de boucler les cheveux avec un lisseur sur https://compare-simplement.fr/. Pour une jolie coiffure wavy, on travaille à chaque fois que sur une petite mèche, car plus elle est fine, plus les boucles sont serrées. Avant de lisser, on pense à bien démêler chaque mèche. Les belles ondulations sont obtenues en pointant le styler vers le bas et en pinçant à la racine. On lisse sur quelques centimètres, et on fait un tour complet en descendant vers le bas.

Pour obtenir un brushing volumineux

La coiffure élégante et classe peut être réalisée chez soi avec un simple lisseur. Pour avoir un brushing volumineux facilement et rapidement sans passer par un professionnel, on lisse bien les cheveux, et on passe le lisseur en décollant les mèches de la tête. Pour cela, on fait des mouvements angulaires vers l’extérieur. Une fois à l’extrémité de la mèche, on effectue un pivotement dans le sens que l’on veut pour avoir l’effet volumineux. On termine en appliquant sur les cheveux un spray coiffant.

Pour faire de jolies nattes tressées

Pour un style décoiffé ultra tendance, on essaie les nattes tressées, et cela se fait sur des cheveux encore humides. Il faut d’abord les tresser. Après, on passe le lisseur sur la tresse, puis on la défait, c’est aussi simple que ça. Notre conseil est de faire plusieurs séparations et ne lisser qu’une fois les cheveux secs. Il ne faut pas brûler l’élastique tenant les tresses. Pour un bon rendu, on attend une nuit entière avant de passer le lisseur.

Pour ne pas abîmer les cheveux avec le lisseur, avant de l’utiliser, on applique sur l’ensemble un spray protecteur de chaleur. Concernant la température de l’appareil, l’idéal est de régler sur 180°C, et ce, que les cheveux soient épais ou fins.