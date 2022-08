Manucure semi-permanent à la maison

Pas besoin de passer des heures dans les instituts de beauté pour avoir les beaux ongles! Vous ne devez sacrifier votre temps en famille ni dépenser votre argent. Profitez de vos rendez-vous entre les amis pour prendre un café et faites-vous une manucure. Ensemble, c’est plus agréable et plus facile. De cette façon, vous obtenez également des ongles brillants et lisses comme chez une professionnelle tout en vous gardant un œil sur votre fille ou votre fils! Il suffit de suivre les conseils ci-dessous.

Quel est le matériel nécessaire pour les ongles hybrides?

Réaliser une manucure semi-permanente professionnelle vous-même nécessite:

– la lime et le bloc ponce – matifient et lissent la plaque ongulaire,

– la base coat – appliquée en première couche sur les ongles, peut être fortifiante, vitaminée ou protectrice,

– le cleaner dégraissant – dégraissent la plaque à ongles,

– le primer – facilitent l’adhésion des couches suivantes,

– le vernis semi-permanent – couleurs, nuances au choix,

– la lampe UV ou LED – catalyse, sèche et fait durcir chaque couche de produit,

– le top coat – durcit et protège la couche supérieure du semi-permanent. Le top peut être transparent, légèrement coloré ou scintillant.

– les décorations – facultatives autocollantes, poudres colorées, nail foil, rayures, diamants, petites fleures, étoiles, etc.

Comment bien poser son vernis semi-permanent à domicile?

Étape 1 : préparation des ongles

Limez vos ongles à l’aide d’une des limes. Ensuite, polissez-les avec un bloc ponce pour matifier les plaques ongulaires. Après avoir dépoussiéré les ongles, dégraissez-les en utilisant du cleaner. Si vous voulez, choisissez encore le primer sans acide pour améliorer l’accroche de la base. Attendez quelques secondes que le primer s’évapore.

Étape 2 : application de la base

Posez une couche fine d’une base sur toute la plaque d’ongle. Ne négligez pas son bout. Catalysez les ongles sur la lampe. Le temps de durcissement dépend du type de base utilisée et du modèle de lampe.

Étape 3 : pose du vernis

Appliquez une première couche fine du vernis semi-permanent de couleur en faisant très attention à couvrir bien les bouts d’ongles. Après avoir catalyse les ongles sous la lampe, passez à mettre la deuxième fine couche de vernis qui va approfondir la couleur. Suivant, faites la durcir à nouveau sous la lampe. Que ce soit pour la base ou pour le vernis, le temps de durcissement doit être approprié aux types de lampe et de couleurs du vernis utilisées.

Étape 4 : finition

Une fois le vernis est bien séché, terminez par passer sur la plaque ongulaire du top coat en fine couche. Laissez toujours un bord libre et catalysez sous la lampe. Lorsque vous utilisez Semilac Top ou Semilac Top Mat, retirez la couche de dispersion avec un coton sans poussière imbibé de Semilac Nail Cleaner. Terminez votre manucure par masser de l’huile pour les cuticules et de la crème pour les mains. Nous vous encourageons à regarder les vidéos de la série Semilac sur notre chaîne YouTube.

Vous voyez ? La meilleure manucure semi-permanente professionnelle est celle à la maison !