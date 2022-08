Les campagnes SEA : on en parle ?

La plupart du temps, quand on parle de référencement, on pense directement au SEO (Optimisation pour les moteurs de recherche). Cependant, il existe également une autre technique de référencement : le SEA (Search engine advertising) ou référencement payant. Proche du SEO, le SEA est une pratique marketing digital qui consiste à faire de la pub via les moteurs de recherche. Dans cet article, on va expliquer à quoi consiste le SEA. Combien coûte-t-il ? Et quels sont ses objectifs ?

Le SEA : tout ce qu’il faut savoir

Le SEA ou référencement payant est une technique consistant à faire de la publicité sur les moteurs de recherche. En guise d’exemple, on peut citer Google qui fait du SEA via Google Ads. Pour certaines requêtes sur ce moteur de recherche, on peut remarquer qu’il y a certains résultats qui affichent sponsorisés. Ces derniers sont en effet des emplacements publicitaires achetés. Pour le cas de Google Ads, on achète les mots clés aux enchères. Si l’offre est suffisamment haute, l’annonce apparaitra quand un internaute recherche les mots-clés achetés. Maintenant, la question est celle de savoir comment fonctionne le SEA. Eh bien, le référencement payant est simple. Pour la création d’une annonce sur un moteur de recherche, il faut commencer par déterminer les mots-clés appropriés au site qu’on cherche à promouvoir. Il est primordial de deviner les mots exacts que les internautes vont utiliser pour faire une recherche sur un produit spécifique. Ceci fait, on peut procéder à la rédaction des contenus publicitaires. Enfin, on fixe le prix de chaque clic d’un internaute sur l’annonce. Tout comme le SEO, le SEA pratiqué par https://www.adenlab.com/ se passe également sur internet. C’est une technique de référencement à adopter dès que possible pour ceux qui cherchent à se faire de l’argent.

Combien coûte le SEA ?

Avant de parler argent, il faut d’abord préciser que le référencement payant fonctionne sur le modèle CPC ou coût par clic. La première chose à faire serait donc de fixer la valeur du clic. En SEA, le prix de l’enchère varie selon le positionnement de l’annonce sur Google. Mais comment déterminer que la publicité a réussi ? Eh bien, si le CPC est élevé, cela signifie que la pub a atteint de nombreuses cibles. D’après Google, ce sont les composants de niveau de qualité suivants qui détermine si le classement est bon ou non : le taux de clics attendus, le taux de clics passé de l’URL à afficher, la qualité de la page de destination et la pertinence de l’annonce. En somme, on ne peut donc pas déterminer avec exactitude combien le SEA va coûter. Par contre, on sait quels sont ses principaux objectifs : générer du trafic ciblé, construire une notoriété, accroître une visibilité, augmenter les ventes, etc. Ce qui est intéressant avec le SEA, c’est que les liens sponsorisés sont diffusés au moment ou un internaute effectue une recherche. Et même si la recherche de ce dernier ne correspond pas à un besoin d’achat immédiat, les liens quant à eux répondent toujours à un besoin que l’intentionniste a émis.